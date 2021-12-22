4 معارض بحروف عربية موشاة بالذهب في مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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افتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مهرجان الفنون الإسلامية، 4 معارض تنوّعت ما بين الشخصية الموازية والأعمال الخطيّة وأخرى المشغولة بالذهب، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، وذلك في ساحة الخط في قلب الشارقة، بحضور فنانين وخطاطين وإعلاميين من مختلف دول العالم.



«تجليات»



وافتتح في البداية، المعرض الشخصي الموازي «تجليات» للفنان السوري جلال المحارب، ومعرض «الرسم بالذهب» في بيوت الخطاطين.

وتجوّل العويس والقصير والحضور في معرض الفنان السوري، حيث اطلعوا على أعمال فنية متنوعة قدّمها برؤية جمالية لافتة، واستمعوا إلى شروح حول المعاني التي تحملها الأعمال، فضلاً عن كيفية الاشتغال عليها، ومزجها ما بين الكلاسيكي واللوني الحروفي.

و«تجليات» معرض خطّي ذو طابع لوني حروفي تشكيلي وكلاسيكي يحكي قصّة جمال الحرف العربي، وقدرته على التجلّي بأبهى صورة وشكل، وقدرته على خلق جوّ من التناغم الروحي والبصري بواقع إبداعي.

ويحكي المعرض الحروفي قصّة مراد النفس البشرية، ورغبتها بالوصول لأبهى صور الجمال والإبداع عن طريق تعلّقها الفلسفي بخالقها، وانصهارها وذوبانها في الملكوت الإلهي، حيث إن الخطّ العربي كان وما زال يخلق مساحات واسعة، وآفاقاً لا متناهية من التميّز.



«الرسم بالذهب»



أما «الرسم بالذهب» فهو معرض يعكس استخدام فن التذهيب في تزيين اللوحات الخطية، فضلاً عن تزيين صفحات القرآن الكريم، ومع تطور فن الخط، تجددت الرؤية الفنية لفن التذهيب بأشكال متعددة، بحيث أصبح لكل بلد فنه الخاص.

ولم يعد فن التذهيب اليوم مرتبطاً بالخط، فيعرض اليوم كفن مستقل وقد أبدع الفنانون في هذا المجال.

ونرى، على نحو جمالي، في هذا المعرض أعمالاً تم اشتغالها برؤية فنية عالية من 7 فنانات من إيران، وهن: أريزو شالي، وفاطمة دوستي، ومنيرة كلهر، وبروانة لطيفي، وبوران أزركمان، وستارة قنبري، وزهرا دوستي.

ومن بيوت الخطاطين إلى مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، تجوّل العويس والقصير والحضور بين الأعمال الفنية الخطية والحروفية وفن التذهيب، حيث تجلّت إبداعات الفنانين من خلال لمسات جمالية.



«زوايا الإبداع»



واحتضن مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة معرضاً بعنوان «زوايا الإبداع»، ومعرضاً آخر بعنوان «زهور على حروف».

ويأتي معرض «زوايا الإبداع» ضمن نشاطات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، ويشارك فيه الخطاطون: محمد النوري ومصعب الدّوري من العراق، ومحمد فاروق الحدّاد من سوريا، بأعمال مفعمة بالإبداع وتنبض بالحياة.

وعلى جدران المركز وفي زاوية مُفعمة بالشّمسِ المُشرقةِ وبين مخابئ الطُرُقاتِ التاريخية للشارقة تنبضُ الجُدران بما تحملهُ من عناصر الجَمال العربي الأصيل. ومن هُنا، تتجسد فكرة معرض أساتذة مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة في رفدِ المشهد التشكيلي من رؤيةٍ مغايرة.



«زهور على حروف»



يقوم معرض «زهور على حروف» على شراكة فنية بين الفنانين التركيين حسين كوندوز وبتول ديمير، ويركز على ترميم العديد من الأعمال الخطّية والمزخرفة بلمسات تنطلق من إبداعهما في هذا المجال الفني الحيوي.