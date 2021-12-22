«باب المنصور» يستقبل زوار دبي بحلة جديدة احتفاءً بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن باب المنصور، المطعم المغربي أحد أفضل المطاعم الراقية المتخصصة في الطهي المغربي الأصيل، عن احتفال مميز بالعام الجديد 2022 يتضمن قائمة عشاء فاخر بالنكهات المغربية الأصيلة وسط أجواء مثالية للاحتفال بهذه المناسبة، توفر للزائرين إطلالة لا مثيل لها وسط مدينة دبي والاستمتاع بالألعاب النارية والضوئية من برج خليفة التي تستقطب أنظار العالم باحتفالات دبي بالعام الجديد، فضلاً عن مجموعة الأطباق المغربية التقليدية من المطعم بالنكهات الأصيلة والتي تقدم لضيوف المطعم تجربة مغربية فريدة من نوعها.

علاوة على ذلك، يستمتع الزائرون بالتصميم الداخلي الراقي للمطعم والذي يعكس التراث المغربي الأصيل، وقائمة الطعام المغربي التي تشمل الطبق الفاخر الحصري للمطعم من الشيف الشهير شميشة شافاي، كما يفخر المطعم بتقديم قائمة الأطباق التي تحتوي على 70 نوعاً من التوابل المميزة النكهة والمكونات العضوية في المطبخ المغربي، والتي تشمل طبق الكسكس المغربي وطاجن الدجاج المغربي وأيضاً الحلويات الفاخرة والمشروبات الشهيرة بمختلف النكهات.

كما يتميز مطعم باب المنصور بالموقع الفريد وسط مدينة دبي، والتصميم الداخلي المثالي من قبل أشهر المصممين المغاربة، ما يضفي الأجواء المغربية على المكان ويعكس فنون الحضارة الإسلامية الأصيلة والتي تشمل الساحات المكسوة بالفسيفساء ذات النوافير الرخامية والأبواب الكبيرة، ويقدم لضيوفه تشكيلة أطباق مغربية أصيلة باستخدام الوصفات التقليدية تضمن لهم تجربة الطعام المغربي الأصيل في دبي.

ويقع المطعم في موقع متميز في وسط مدينة دبي، وقد تم إعداده بشكل جميل ليضفي إحساساً بالأجواء المغربية الحقيقية. استحضاراً لجمال الفنون الإسلامية في كل من التصميم والديكور، تم تصميم أبوابها الكبيرة وديكورها من قبل فنانين مغاربة على وجه التحديد.