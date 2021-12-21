«أثر الفراشة لا يزول» جديد «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ـ البيان

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صدر، أخيراً، عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن سلسلة الندوات، كتاب جديد بعنوان «محمود درويش ـ أثر الفراشة لا يزول».

ويضم الكتاب دراسات وأبحاثاً قُدمت خلال ملتقى محمود درويش الذي نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مؤخراً، في مقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، إحياء لذكرى الشاعر الراحل محمود درويش (1941 ـ 2008).

نُشرت في الكتاب أبحاث وأوراق عمل مختلفة تناولت شعر وحياة محمود درويش، ومن بين من شارك فيها: د. شربل داغر ببحث «محمود درويش: «سياسات» القصيدة بين الجرأة المحسوبة والحيطة المحافِظة»، عبده وازن «محطات في مسار محمود درويش الشعري»، د. محمد شاهين «على هذه الأرض ما يستحق الحياة: أنشودة البقاء»، د. محمود جرن «الإيطالية في جدارية محمود درويش»، د. مريم الهاشمي «الذاتية في شعر محمود درويش»، د. أحمد بن صالح الطامي «محمود درويش ناقداً: شعرية الإيقاع».

ومما جاء في مقدمة الكتاب: "لقد آلت مؤسسة سلطان بن علي العويس على نفسها أن تحيي ذكرى لمبدعين خالدين في سماء الثقافة العربية، الذين أثروا الوجدان العربي بقيم خالدة ستعيش طويلاً في نفوس الأجيال الجديدة. إن محمود درويش واحد من هؤلاء الكبار الذين نفخر أنهم حملوا جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، مثلما فخرنا بأقرانه المبدعين الكبار أمثال محمد مهدي الجواهري ونزار قباني ومحمد الماغوط وعبد الله البردوني وغيرهم الذين احتفينا بذكراهم خلال السنوات الماضية.