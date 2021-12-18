مشاركة دولية واسعة في ختام أيام قرطاج المسرحية

المصدر: (تونس - هاجر التليلي)

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اختتمت، مؤخراً، دورة مهرجان أيام قرطاج المسرحية الـ 22، على أنغام الموسيقى وعلى لوحات راقصة على مسرح الأوبرا في تونس.

وشارك في المهرجان 26 دولة بـ 99 مسرحيّة، فعاشت مدينة تونس على وقع أنواع مختلفة من «المسارح» العربية والإفريقية وغصّت فيها القاعات المسرحية بجماهير متنوعة من روّاد الفنّ.

ومن أهم المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال هذه الدورة من المهرجان، هو تأسيس «المركز العربي للتوثيق المسرحي» الذي سيكون ذاكرة للمسرح العربي من المحيط إلى الخليج، حسب تصريح مديرة الدورة نصاف بن حفصيّة لـ«البيان»، بعد تكريمها لأمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله.

نصيب الأسد

وكان لدولة الكويت نصيب الأسد من الجوائز التي أسندتها لجنة التحكيم المتكوّنة من عضو أكاديمية السينما الأوروبية، الإيطالي اينزو بورسلي، المسرحي الأنغولي اوجي فورتونا، الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، المخرج المغربي داوود أولاد السيد، الصحفي والكاتب المسرحي التونسي سفيان بن فرحات، الممثل والمخرج الإيراني أحمد بهرامي ومن هايتي الممثلة والمخرجة جيسيكا فابيولا جينوس.

«آي ميديا»

وفازت المسرحية الكويتية «آي ميديا» بـ 3 جوائز وهي جائزة أفضل أداء نسائي للمثلة حلا عمران وجائزة أفضل نص لسليمان البسام وجائزة أفضل سينوغرافيا لإيريك سوايي.

حلّت الجزائر في المرتبة الثانية بتحصّلها على جائزتين عن مسرحيّة «جي بي أس» التي حازت على جائزة أفضل إخراج لمحمد شرشال وجائزة أفضل أداء رجالي لمحمد حواس. ختاما، تحصّلت تونس على جائزة أفضل عمل متكامل عن مسرحيّة «آخر مرة» للمخرجة وفاء الطبوبي.

وكانت مصر حاضرة بقوة في الدورة الـ22 من أيام قرطاج المسرحيّة التي تتزامن مع سنة الثقافة المصريّة التونسيّة، حيث كرّمت وزيرتي ثقافة البلدين، التونسية حياة القرمازي والمصرية إيناس عبد الدايم، الفنانين الكبيرين سميحة أيوب وأحمد بدير بعد حفل أحيته فرقة الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية.