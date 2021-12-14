العرض العالمي الأول لفيلم «قربان» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد الفيلم التونسي قربان للمخرج نجيب بلقاضي عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وأقيم العرض الأول أخيراً في فوكس سينما مول البحر الأحمر، بحضور صنّاع الفيلم نجيب بلقاضي، وسهير بن عمارة والمنتج عماد مرزوق.

وسبق لمشروع فيلم قربان الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر العام الماضي، كما فاز بجائزة «ماد سوليوشين» ( MAD Solutions ) للخدمات التسويقية في مهرجان مالمو للسينما العربية.

وتدور أحداث الفيلم أثناء فترة الحجر الصحي، إذ تعمل سارة عن بعد من منزلها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، إذ تساعد الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء فیروس كورونا. یجد زوجها قیس - الذي یعاني اضطرابات نفسیة - نفسه من دون دوائه الذي لم یعد متوافراً في الأسواق. ثم تبدأ مرحلة السقوط نحو الهاوية بينما تسترجع فیها الطبيعة حقوقها، ويصبح الهواء أكثر نقاءً وقابلية للاستنشاق.