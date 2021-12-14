ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه في العالم

المصدر: البيان

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اختيرت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم التي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالي، وفقا لما أعلن الحساب الرسمي لمسابقة "tccandler" على إنستغرام.

ونشرت الفنانة المصرية عدة صور على إنستغرام خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى.

وأجرت صبري، لقاء مفتوحاً مع جمهورها عبر إنستغرام، من خلال فقرة أسئلة فتحتها لمُعجبيها لتجيب عنها عبر خاصية «ستوري».

وردت الفنانة ياسمين صبري، على سؤال من أسئلة الجمهور وهو «كيف وصلتي؟»، لتكشف أنها لم تصل بعد، وتعتمد على الإيمان بالنفس.