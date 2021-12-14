«يوم الإبداع» يبرز التميز الإيطالي في تعزيز السينما والفن والأزياء

المصدر: دبي ـ البيان

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بحضور السيناتور لوسيا بورغونزوني، وكيل وزارة الثقافة الإيطالية ومجموعة من الشخصيات المهمة والإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وبدعوة من المغنية والمنتجة الإيطالية بينيديتا بارافيا الملقب بالأميرة بي ووفاء عقل، تم تقديم 55 موقعاً تابعاً لليونيسكو في إيطاليا جنباً إلى جنب مع معرض التصوير الفوتوغرافي للسينما من قبل استوديوهات Cinecittà، والذي يروي سحر صناعة السينما الإيطالية وقدراتها على مدار العقود.

وتتمثل مهمة «يوم الإبداع الإيطالي» في تعزيز التميز الإيطالي في السينما والفن والأزياء والمجوهرات والهندسة المعمارية والموسيقى خلال معرض إكسبو دبي 2020. وأدار المؤتمر، رئيس المشروع روبرتو ستابيلي، تلاه حفل موسيقي لـ«Il Volo»، وهو ثلاثي إيطالي شاب من البوب الكلاسيكي يؤدي أغاني مع موسيقى لا تُنسى وهم الحائزون على جائزة الأوسكار إنيو موريكوني الذي توفي مؤخراً.