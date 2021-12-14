الإعلان عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز مركز السينما العربية وشركائه في «البحر الأحمر السينمائي الدولي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مهرجان البحر الأحمر عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز سوق المشاريع في نسخته الأولى، التي يقدم في إطارها مركز السينما العربية و«ماد سوليوشينز» (MAD Solutions )، وراديو وتلفزيون العرب 5 جوائز مادية وعينية، في إطار دعم صناعة السينما في العالم العربي.

وذهبت جائزة مركز السينما العربية إلى مشروع «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور، والمنتجة رشا حسني، وفيلم زيبا للمخرجة أبرار عبد العزيز، والمنتج بكر الدحيم، وتتمثل الجائزة في مشاركة منتجي المشروعين في فعاليات روتردام لاب، ضمن النسخة المقبلة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

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جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART) تتمثل في اتفاقية لحقوق التوزيع في العالم العربي. الجائزة الأولى 50 ألف دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى بين الرمال للمخرج محمد العطاوي، والجائزة الثانية 50 ألف دولار أمريكي لمشروع غير سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى المشروع الأردني مونتريال للمخرج أمين نايفة.

وقدمت «ماد سوليوشينز» (MAD Solutions ) جائزتها إلى مشروع الفيلم التونسي مواسم جنات للمخرج مهدي هميلي، وتتمثل الجائزة في اتفاقية لحقوق التوزيع في العالم العربي، قدرها 50 ألف دولار أمريكي.