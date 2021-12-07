دبي تستضيف رائعة بوتيتشيلي «رجل الأحزان» 12 و14 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض لوحة «رجل الأحزان»، وهي واحدة من آخر التحف الفنية لفنان عصر النهضة الشهير، الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي، في دار سوذبيز دبي، بمركز دبي المالي العالمي، يومي 12 و14 الجاري، وذلك قبل إقامة المزاد الخاص بها في سوذبيز نيويورك خلال شهر يناير 2022 ، إذ تعرض في سلسلة مزادات «أسبوع سوذبيز لأعمال كبار الفنانين»، السنوي، بسعر تقديري يزيد على 40 مليون دولار.

ورُسمت لوحة «رجل الأحزان»، في أواخر القرن الـ 15/‏‏‏‏ أوائل القرن 16. وتُسلط الضوء على الجانب الروحاني العميق لدى الفنان ساندرو بوتيتشيلي، والذي أثّر بشكل كبير في أعماله وحياته.

عام حافل

وفي هذا الإطار، قالت كاتيا نونو رئيس سوذبيز دبي: «شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، عاماً حافلاً، تَوَّجَهُ معرض إكسبو 2020 دبي، الذي وضع دبي في صميم المشهد الثقافي، إضافةً إلى مشاريعنا الخاصة في دار سوذبيز دبي، التي ضمت معرض «صُنع في الإمارات»».

وأضافت: «يُعدّ إحضار هذه التحفة الفنية التي أبدعها الفنان البارز بوتيتشيلي، إلى مركز دبي المالي العالمي، وعرضها للعملاء وعشاق الفن، ليتمكنوا من رؤيتها بشكل شخصي، الطريقة المثالية لاختتام هذا العام، ومواصلةً لعهدنا بعرض أفضل ما قدمه تاريخ الفن، وما يقدمه عالم الفن على المستوى الدولي».

ظاهرة نادرة

بدوره، قال كريستوفر أبوسل، رئيس قسم لوحات كبار الفنانين بدار سوذبيز نيويورك: «لم يكن من المألوف قبل اليوم، عرض عملين لبوتيتشيلي في السوق، في غضون اثني عشر شهراً، لذا، يُعدّ عرض هذه اللوحة الرائعة، بعد مرور عام على المزاد التاريخي للوحة «بورتريه شاب ممسك بصورة مدورة»، ظاهرة تحدث مرة واحدة كل جيل، ومن أهم الأحداث المهنية بالنسبة لي».

وسيتم عرض اللوحة في المزاد، بعد مزاد سوذبيز للوحة بوتيتشيلي «بورتريه شاب ممسك بصورة مدورة»، المُحطّم للأرقام القياسية في شهر يناير 2021، والتي تم عرضها أيضاً في دار سوذبيز دبي. وقد بيعت اللوحة بمبلغ 92.2 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أعلى اللوحات قيمة، تم بيعها في أي عصر على الإطلاق، وواحدة من أكثر اللوحات القديمة قيمة، التي تم بيعها في مزاد.

ورصدت لوحة «رجل الأحزان»، لأول مرة، ضمن مجموعة أديلايد كيمبل سارتوريس (1814 ــ 1879)، مغنية الأوبرا الإنجليزية الشهيرة، وانتقلت اللوحة في العائلة، إلى أن وصلت حفيدتها الكبرى، التي باعتها في مزاد علني عام 1963، مقابل 28 ألف دولار. وبقيت اللوحة منذ ذلك الحين ضمن نفس المجموعة الخاصة، ولم تتم مشاهدتها، إلى أن تمّ إدراجها في المعرض الرئيس المخصص للفنان الفلورنسيّ، في متحف شتادل في فرانكفورت، بين عامي 2009 ــ 2010.