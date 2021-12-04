دار الشعر بمراكش تنظم ورشاً للكتابة الشعرية

المصدر: مراكش - البيان

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واصلت دار الشعر بمراكش في موسمها الخامس تنظيم ورش الكتابة الشعرية للأطفال، ضمن فقرة «شاعر في ضيافة الأطفال»، لليافعين والشباب.

ومنذ تأسيسها في 2017، بموجب بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة بحكومة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، اختصت دار الشعر بتنظيم ورش الكتابة الشعرية، الأولى موجهة للأطفال واليافعين (فقرة شاعر في ضيافة الأطفال).

والثانية للشباب وعموم المهتمين، في اختيار واعٍ يدرك أهمية ربط دور ووظيفة هذه المؤسسة الثقافية بنسيجها المجتمعي، والسعي إلى تطوير الكتابة الشعرية لدى المهتمين والشباب والأطفال، سواء داخل الأوساط التعليمية أو في المشهد الثقافي بالمدينة.

واختارت الدار، ضمن برنامجها للموسم الخامس، أن تنفتح ورش الكتابة الشعرية على النقط القرائية التابعة للوزارة، ضمن الحيز الجغرافي الذي يقع بجهة مراكش، في خطوة أولى، على أمل توسيعها على باقي الجهات الست الجنوبية.