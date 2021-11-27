ترفيه وموسيقى مع انطلاق فعالية كانتين الشاطئ

المصدر: دبي - البيان

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تعود فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات إلى شاطئ جميرا خلف صن ست مول بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك حتى يوم 11 ديسمبر.

وتقدم الفعالية الكثير من عروض المأكولات والمشروبات وفعاليات الترفيه المباشر بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال.

وتحتوي الفعالية على عدة مناطق متنوعة للمأكولات تشمل منطقة فود بازار التي تضم مطاعم مثل موشي وبينزا وذه فيل باي هاي، ومشاوي هت المخصص للشواء ويضم شارايد فور اونس، وبقالة لين التي تعد النسخة العربية من منطقة مأكولات الشوارع وتضم عدداً من المتاجر مثل CZN برك، غوت وأنذر وينج، ومنطقة سناك سوق التي تقدم مأكولات ساخنة وباردة متنوعة مثل دبة باي أويسترز ويامنوته اتيليه، وحلاوه كورنر الذي يستهدف عشاق الحلويات من خلال علامات تجارية معروفة مثل ميريكة كافيه وشوغرغرام.

وإلى جانب المأكولات الشهية التي تقدمها فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، يمكن للزوار الاستمتاع بالمناطق الترفيهية مثل اتصالات مجلس ومنطقة بستان الألعاب. وتشمل الفعالية مجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية مثل الرقصات العربية التقليدية والعروض الفنية والموسيقية بالإضافة إلى الألعاب مثل آلة ركوب الثور وألعاب وايب آوت ومحطة الرماية وألعاب ترامبولين والسيارات الكهربائية وقفز بنجي وغيرها الكثير.