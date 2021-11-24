دبي تستضيف حفلات موسيقية وعروضاً مسرحية مبهرة احتفاء باليوبيل الذهبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد دبي لاستضافة عدد من الحفلات الموسيقية المميزة احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات. وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بمشاهدة نجومهم المفضلين في حفلات مباشرة تقام في مختلف أنحاء المدينة ابتداءً من 2 وحتى 11 ديسمبر. وجمعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات في دبي، مجموعة كبيرة من المواهب الموسيقية التي ستبهر مجتمع دبي المتنوع من عشاق الموسيقى.

ودعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وإعمار ومجموعة MBC عشاق الموسيقى الإماراتية والعربية إلى الاستمتاع بحفل موسيقي على مدى يومين تحييه مجموعة من ألمع النجوم العرب. وتستضيف حديقة برج بارك من إعمار في منطقة داون تاون دبي يوم 2 ديسمبر حفلاً يحييه النجم حسين الجسمي والمطربة ديانا حداد والمغنية داليا مبارك. ويصعد النجم عيضة المنهالي الذي اشتهر بأغنيته الرائعة «متصوع» يوم 3 ديسمبر على خشبة المسرح بحديقة برج بارك، والنجمة شما حمدان، أول مطربة تصل إلى المراحل النهائية من برنامج «أرابز جوت تالنت». بالإضافة إلى الفنان فايز السعيد.

كما كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في السياق نفسه، عن برنامج احتفالات اليوم الوطني الخمسين، الذي يتضمن جدولاً متنوعاً من الفعاليات والتجارب الاستثنائية خلال الفترة بين 1 و3 ديسمبر 2021.

ويجمع هذا البرنامج المواطنين والمقيمين والزوار للاحتفال باليوم الوطني فيما يزيد على 25 فعالية تحتفي بتراث وثقافة الإمارات والتنوع والتسامح والقيم الإنسانية السمحة المتأصلة في نسيج مجتمعها، بالتزامن مع تسليط الضوء على مسيرة تطور وإنجازات الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، واستشراف طموحاتها ورؤيتها للخمسين المقبلة، وذلك عبر تنظيم مهرجانات تراثية وثقافية ومعارض فنية وحفلات موسيقية وعروض أداء وأنشطة رياضية وألعاب نارية في جميع أرجاء الإمارة.

آنا كارينينا

وعلى صعيد الاحتفاء بالمناسبة في دبي، يمكن لمحبي الباليه والموسيقى الكلاسيكية التوجه إلى دبي أوبرا لمشاهدة عرض مباشر لبوريس إيفمان مقتبس من رواية آنا كارينينا للأديب العالمي ليو تولستوي، حيث قام بتأليف الموسيقى الخاصة بالعرض الموسيقار الروسي المعروف بيتر تشايكوفسكي. ويقام العرض من 2 وحتى 4 ديسمبر.

يمكن للعائلات الاستمتاع بعرض كيف تعلمت الكوالا التسلق على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، والذي يستند إلى الكتاب الذي يحمل نفس الاسم من تأليف الكاتب ستيفن لي. ويشارك في العرض مجموعة من الممثلين والمطربين والراقصين من شركة ذا بيبولز ثييتر. ويقام العرض على مدى يومين من 3 وحتى 4 ديسمبر. ويستضيف مسرح مول الإمارات عرض لونا في أرض الشتاء المناسب للعائلات والذي يحكي قصة طفلة صغيرة تعود إلى منزلها في أرض الشتاء بعد عام واحد فقط لتجد أن صديقها «رجل الثلج» قد ذاب خلال المواسم الأخرى.

ويشابه العرض المبهج القصة المفضلة لدى الأطفال «فروزن»، ويقام في 4 ديسمبر. نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» تتمثّل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري الأكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح والاستثمارات الداخلية إلى الإمارة.

تنوع وثراء

وعلى صعيد الفعاليات الاحتفالية الأخرى في أبوظبي، تضيء الألعاب النارية الاحتفالية سماء كورنيش أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة يوم 2 ديسمبر أيضاً، كما سترسم الألعاب النارية سماء جزيرة المارية بالألوان الرائعة، يومي 2 و3 ديسمبر. وينظم بوابة الشرق مول كذلك عروضاً للألعاب النارية يوم 2 ديسمبر. وتبدأ حفلات اليوم الوطني الحية يوم 26 نوفمبر في قصر الحصن مع المطرب الإماراتي عيضة المنهالي، في حين يشدو المطرب ماجد المهندس والفنانة أصيل هميم بمختارات من أفضل أعمالهما يوم 1 ديسمبر في قصر الإمارات، وسيكون الجمهور على موعد مع الفنان حمد العامري يوم 2 ديسمبر في قصر الحصن، بينما تتألق النجمة أحلام يوم 3 ديسمبر في متحف اللوفر أبوظبي.

ويستضيف المجلس الاستشاري الوطني في قصر الحصن عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على بدايات المجلس، وصولاً إلى الخطاب الافتتاحي التاريخي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويحظى أول 50 زائراً للمجلس يوم 2 ديسمبر بتجربة حصرية خاصة.

أعمال فنية

ويحتضن المجمع الثقافي عرض مسرح كركلا «رحلة من أبوظبي على طريق الحرير»، ومعرض (المجمع)، وهو معرض أرشيفي تفاعلي يروي ذكريات المبنى بمجموعة مختارة من القطع والصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب أعمال فنية تركيبية لفنانين إماراتيين. وتعرض منارة السعديات مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية من إبداع فنانين من الإمارات.