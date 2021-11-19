سايمون بيرجر: «فيوتشر وورلد» يعزز الترفيه في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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للمرة الأولى في العالم العربي، تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، مهرجان «فيوتشر وورلد» في أبوظبي، من 9 ولغاية 11 ديسمبر المقبل، وعن هذا قال سايمون بيرجر مؤسس مجموعة فيوتشر: تعد استضافة المهرجان «فيوتشر وورلد» في أبوظبي، مؤشراً على الثقة القوية في الطريقة التي تمت بها إدارة جائحة «كورونا» بالمنطقة.

وأوضح في حديثه لـ «البيان»: أقيمت العديد من الفعاليات الشخصية في الإمارات، ونعلم بالتالي، أن استضافة «فيوتشر وورلد»، ستكون في أكثر الظروف أماناً قدر الإمكان. وأضاف: اخترنا أبوظبي خصوصاً، لأننا نشعر أنها موطن الترفيه بالإمارات.

وأضاف سايمون بيرجر: سيعزز المهرجان قطاع الترفيه بالإمارة، ويأخذه إلى مستويات جديدة. من خلال أنواع الترفيه المختلفة، من موسيقى وفن وأداء ومهارات رياضية وغيرها.

حدث عالمي

وتابع: نتطلع لتوسيع هذا الحدث العالمي في كل عام، وإدراجه في نهاية المطاف، في مراكز ترفيهية أخرى، في جزيرة ياس وخارجها. ونحن على يقين من أن مواهبنا ومؤثرينا وزوارنا الدوليين والإقليميين والمحليين، سيحبون ما نقدمه لهذا العام.

وأشار بيرجر إلى أن الحدث ينقسم لثلاثة أيام، وثلاث ركائز - قمة فيوتشرو فيوتشر لايف ومهرجان فيوتشر، حيث يقدم كل منها مجموعة من النجوم من المتحدثين المتميزين، والفنانين المشهورين، وفناني الأداء اللامعين. وأضاف: ستعرض قمة فيوتشر، أعظم المبتكرين والعلامات التجارية، وقادة ورجال الأعمال في العالم، من خلال المحادثات والمناقشات الفكرية المثيرة للاهتمام.

وبالنسبة لـ «فيوتشر لايف»، خططنا لثمانية أنشطة عامرة بالروعة، تشمل الموضة، حيث سيتمكن الضيوف من دخول خزانة ملابس نابضة بالحياة، ومليئة بالمواد والأقمشة المستدامة. وأكد بيرجر، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة أشكال مختلفة من الأزياء، عبر مرآة ذكية، وتقنية الواقع المعزز. ولدينا مسابقات مشوقة، مثل «البي إم إكس»، وكرة القدم الحرة.

وسيكون هناك محادثات وورش عمل لبناء المهارات، تركز على مواضيع متنوعة، مثل إنشاء المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير مجتمع قوي.

تجارب

عن قمة فيوتشر، التي تجلب أسماء عالمية، لم تتحدث في المنطقة من قبل، قال سايمون بيرجر: سيستمع الزوار إلى متحدثين دوليين وإقليميين ملهمين، ستزود هذه المحادثات الملهمة والجذابة، الحضور، بجميع الأفكار التي يحتاجونها لتعزيز نهج أعمالهم على أكمل وجه.

وبعد إجراء بحث مكثف لجميع المراكز التجارية والثقافية الرئيسة في الشرق الأوسط، قررنا أن أبوظبي هي أفضل مكان لحدثنا. وتابع: إنها مليئة بالمغامرات والمتنزهات الترفيهية والشواطئ الجميلة، وتجارب تناول الطعام الرائعة، والعديد من المعالم الثقافية البارزة.

وتعد منارة السعديات، واحدة من أروع الأماكن، لأنها تقع في مكان مثالي بين وسط المدينة وجزيرة ياس، وتوفر مجموعة كبيرة من المساحات المختلفة والمثيرة للإعجاب، بما في ذلك، 3 قاعات كبيرة ورائعة، على طراز المتاحف، والتي تقع جميعها حول ردهة طويلة، تؤدي إلى بعض الحدائق الجميلة. وأشار بيرجر، ستكون هذه المنطقة الخارجية، مثالية لمساعدة رواد المهرجان على الاستفادة القصوى من طقس ديسمبر الرائع في الإمارات.