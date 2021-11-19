مهرجان «ضيافة» يهدي دورته الخامسة لذكرى طلال مداح

المصدر: (دبي - البيان)

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مجدداً يطل مهرجان «ضيافة» في دبي، معلناً عن دورته الخامسة، التي ستقام في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري في «روف توب باي بالم» بجزيرة النخلة، بالتعاون مع شركة «نخيل» وفندق سانت ريجيس، وستهدى الدورة لذكرى الفنان السعودي الراحل طلال مداح.

بينما سيتم تكريم 24 شخصية مهمة من 13 دولة.

وكانت لجنة المهرجان قد عقدت مؤتمراً صحافياً أول من أمس في قاعة الاجتماعات بشركة «شوبا هارتلاند» العقارية الراعي الرسمي للحفل، حيث تحدث ميشال ضاهر رئيس اللجنة المنظمة، متوجهاً بالشكر إلى دولة الإمارات التي يعيش على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية في وئام وتعايش.

وفي ظل أجواء من المحبة والتفاعل والتسامح، وإلى إمارة دبي وجهة الأحداث والفعاليات الكبرى، التي توجت تطورها باحتضان إكسبو 2020 دبي هذا الحدث العالمي الاستثنائي.

كما شكر ضاهر الشركة الراعية للحفل، وجميع من أسهموا في التحضير والإعداد للنسخة الخامسة من المهرجان. وأشار ضاهر إلى أن الدورة المنتظرة سيجري خلالها تكريم عدد من الشخصيات المهمة، وستهدى إلى الفنان السعودي الراحل طلال مداح الذي يعد من أوائل الذين أسهموا في انتشار الأغنية السعودية حول العالم، واصفاً المطرب الراحل بصاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الشرق.

وتابع ضاهر قائلاً: إن الدورة الخامسة، ستشهد تكريم 24 شخصية مهمة من 13 بلداً حول العالم، وهي: من البلد المضيف دولة الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، فرنسا، العراق، تركيا، إيطاليا، تونس، مصر، المغرب، سوريا، ولبنان.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع مهرجان «ضيافة» اتفاقية لبثّ أحداثه ونقلها مع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالإضافة إلى عدد من المحطات التلفزيونية وراديو الرابعة.

يذكر أن مهرجان «ضيافة» التكريمي، والذي تنظمه لجنة جائزة «بياف» اللبنانية، أقيم للمرة الأولى في دبي عام 2017 في منتجع أتلانتس النخلة، ليُكرم شخصيات عربية وعالمية متميزة.

ويمنح مهرجان ضيافة جائزة سنوية لأهم الشخصيات العربية والعالمية التي أبدعت وتميزت في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والإعلامية والفنية بالإضافة إلى مجال التكنولوجيا والفن التشكيلي.