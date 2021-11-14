سلطان بن حمدان يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنهت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد كافة الاستعدادات لانطلاق المهرجان يوم الخميس المقبل، في منطقة الوثبة بأبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتفقد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، موقع المهرجان في منطقة الوثبة واطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات قبل انطلاق النسخة الجديدة من الحدث الذي تحول إلى أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الإمارات سنوياً.

رعاية كريمة

ورفع معاليه أسمى معاني الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على متابعته الحثيثة للمهرجان.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، إن المهرجان الذي يحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحول بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة إلى حدث مميز على أجندة الفعاليات العالمية تتلاقى تحت مظلته مختلف الثقافات والحضارات بتناغم وتفاعل قل نظيرهما.