تبادل خبرات بين «سياحة عجمان» وأكاديمية الفجيرة للفنون

المصدر: عجمان - البيان

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على هامش مبادراتها ضمن «مهرجان المربعة للفنون»، وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكّرة تفاهم مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وذلك في إطار الحرص على توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقّع الاتفاقية كل من صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعلي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حيث تهدف الاتفاقية الى توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين، ووضع إطار مرجعي وتصوّر مشترك بشأن تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتطوير القطاع الثقافي والفني في إمارة عجمان ودعم المواهب الشابة فيها.

وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص كل من دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة على ترسيخ علاقة الشراكة بينهما والاستفادة من التعاون المشترك وتبادل خبرات كل من الطرفين في مجالات الثقافة والفنون مما يحقّق العديد من الأهداف الاستراتيجية، بما يخدم مذكّرة التفاهم بشكل عام ومهرجان المربعة للفنون بشكل خاص، والتنسيق المشترك للاستفادة من هذه المذكرة، وأي أحداث ومجالات تعاون أخرى تطرأ مستقبلاً.

وعن توقيع الاتفاقية قال صالح محمد الجزيري: «في سبيل دعم نمو صناعاتنا الثقافية والفنية والإبداعية، يسرّنا في «سياحة عجمان» أن نوقّع هذه المذكّرة مع «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة» وذلك في إطار سعينا الدائم إلى توسيع دائرة التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يعود بالنفع على تطوير كافة القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والتي تحتضن عدد كبير من الفنانين والمصممين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الاتفاقية تمثّل جزءاً من التزامنا ببذل الجهود في سبيل دعم وتبنّي المواهب والمبدعين في الدولة».

من جانبه أكّد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، على أهمية تعزيز التعاون الفني والثقافي مع دائرة التنمية السياحية في عجمان وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة في البرامج التي تدعم الفنون، لتوفير منصة إبداعية للمواهب بكافة فئاتها، مشيراً إلى رؤية الأكاديمية التي تهدف إلى توقيع شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير الفنون بمختلف أشكالها والتي لها مكانة خاصة وأهمية بالغة في مجتمعنا المحلي.