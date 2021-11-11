مخرج «لعبة الحبار» يعد بموسم ثانٍ

المصدر: (دبي- اليازية البدواوي)

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أعرب مخرج المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي «لعبة الحبار»، عن ثقته بأن العمل الذي نال شعبية كبيرة على منصة «نتفلكس»، سيعود بموسمٍ جديد ثانٍ.

وأوضح الكاتب والمخرج هوانغ دونغ هيوك، في مقابلة عن خوض «محادثات للموسم الثاني»، لافتاً إلى أن هنالك عصفاً ذهنياً لكل التفاصيل في مخيلته، بدءاً من القصة الأساسية، وصولاً إلى الخطة العامة، ورغم ذلك لم يتطرق المخرج لتوقيت عرض الجزء الثاني، نقلاً عن مواقع إخبارية. يعتبر العمل أحد أكبر نجاحات «نتفلكس» على الإطلاق، وقد ألهمت الألعاب الشعبية بكوريا الجنوبية، والتي أخذت حيزاً من حبكة العمل الدرامي- حيث تنافست الشخصيات التي أثقل كاهلها الديون، خوض غمارها، أملاً بجني مبلغ مالي في النهاية، والخلاص من مشكلتهم الأساسية- ألهمت أزياء الهالوين والاحتجاجات في قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة في غلاسكو، إلى جانب إعداد مراكز وأحداث عالمية، ورشاً بتلك الألعاب، من باب التبادل الثقافي. وقال المخرج هيوك، إنه قد اعتراه وقتها «شعور سريالي للغاية.. وكما لو أنه يعيش في عالم خيالي».