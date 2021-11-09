بدور القاسمي: نجاحات «الناشرين الإماراتيين» تؤكد كفاءتها ومهنيتها العالية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أهمية التكامل والحوار والتعاون العملي بين الناشرين وجميع الأطراف الفاعلة في منظومة قطاع النشر، مثل المطابع والمكتبات والكُتّاب والموزعين والمصممين وغيرهم، لتحقيق تكامل يسهم في مواجهة التحديات وتعزيز روح التضامن بين كافة مكونات قطاع النشر.

وأعربت عن سعادتها بما وصلت له جمعية الناشرين الإماراتيين خلال السنوات القليلة الماضية، معتبرة، خلال لقائها أعضاء الجمعية، أن وصول عدد الأعضاء إلى أكثر من 200 عضو، يعد مؤشراً كبيراً على قوة ومهنية جمعية الناشرين الإماراتيين.

واستمعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال اللقاء إلى أصغر ناشرة إماراتية، صاحبة «رينبو جمني»، الطفلة الظبي المهيري، التي عرضت خلال الاجتماع تطلعاتها وطموحها لمستقبل النشر الإماراتي.

ودعت الشيخة بدور القاسمي، جمعية الناشرين الإماراتيين، أثناء اللقاء، إلى المشاركة في «مؤتمر الناشرين الدوليين الثالث والثلاثين» الذي سيعقد في جاكرتا بإندونيسيا في نوفمبر من العام المقبل.

نماذج الأعمال

وأكدت الشيخة بدور القاسمي خلال اللقاء، التزام الاتحاد الدولي للناشرين بدعم الخطوات التي تسهم في زيادة فرص تطوير صناعة الكتاب. وأشارت إلى أن التغيّرات الجذرية التي تمر بها صناعة النشر، تتطلب إعادة التفكير في نماذج الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.

واستعرضت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أحدث المبادرات والمشاريع التي أطلقها الاتحاد استجابة لاحتياجات الناشرين حول العالم، ومن بينها «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe)».