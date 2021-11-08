الفيلم الصومالي Life on the horn يفوز بـالتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية

المصدر: قرطاج ـ البيان

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فاز الفيلم الصومالي القصير Life On The Horn للمخرج مو الهراوي بجائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم قصير ضمن فعاليات الدورة الـ32 من أيام قرطاج السينمائية في تونس والتي اختتمت فعالياتها مساء السبت، وتسلم المخرج الجائزة في حفل الختام، وكان الفيلم قد حصل على 3 عروض خلال المهرجان.

وسبق للفيلم الحصول على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي والتي شهدت عرضه الأول في العالم العربي، وفي عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي حصل على تنويه خاص.

الفيلم من إنتاج الصومال، والنمسا، وألمانيا، ويسلط الضوء على أزمة النفايات النووية الموجودة في دولة الصومال، حيث يعيش شاب صومالي حياته اليومية رغم الخطر القادم من الشواطئ الذي يهدد وجودهم.

الفيلم من تأليف وإخراج وتصوير مو الهراوي، ويشارك في إنتاجه مع أليكساندر فون بيجوفسكي وديكو عدنان علي، ومن بطولة حسين عبد الرازق، محمد أحمد محمد وفادومو ابشير وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

مو الهراوي مخرج صومالي ولد في مقديشو، يعيش منذ عام 2009 في النمسا حيث بدأت رحلته كمخرج. حضر العديد من ورش العمل السينمائية وأنجز خمسة أفلام قصيرة تم عرضها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وفازت بعدد من الجوائز. وبجانب ذلك، يعمل مو الهراوي ككاتب سيناريو، وقد كتب عدة سيناريوهات لأفلام روائية. فاز سيناريو فيلمه الطويل إلى مقديشو بجائزة DOR FILM في 2016. ويعمل حاليًا على فيلمه الروائي الطويل الأول القرية بجانب الجنة.