«إيقاعات على السطح» تحتفي بالذكرى السنوية الـ10 في اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم نسخة خاصة لعروض «إيقاعات على السطح» بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق هذه الفعالية، برعاية شركة مبادلة، وبالشراكة مع متحف اللوفر أبوظبي. وتأتي هذه النسخة تحت عنوان «إيقاع الأمل» وسيقوم متحف اللوفر أبوظبي باستضافتها بتاريخ 17 نوفمبر في تمام الساعة 7 مساءً.

وتعتبر نسخة الذكرى السنوية العاشرة هي الفعالية الأولى التي يعود بها مركز الفنون إلى العروض المباشرة منذ فبراير 2020، وتجمع بعض أبرز الشعراء والموسيقيين والمغنين في أمسية فريدة من نوعها تركز على الصحة العقلية والنفسية. وتأتي هذه الفعالية بدعم رسمي من بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات العربية المتحدة.

وسيقوم دي جي جايسوس زين بتقديم نغمات موسيقى السول بحضور دوريان بول روجرز، مؤسس إيقاعات على السطح. يُذكر أن الدخول مجاني للحضور والفعالية مفتوحة للجميع على أساس الأسبقية، حيث إن عدد المقاعد محدود نظراً للاحتياطات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وفي هذا الإطار، قالت عليا سعيد الشامسي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة في متحف اللوفر أبوظبي: «لقد كانت اليقظة الذهنية والصحة النفسية محور تركيز متحف اللوفر أبوظبي منذ أن أعاد المتحف فتح أبوابه بعد إغلاقها بسبب الوباء.

وتؤكد استضافتنا لهذه النسخة من فعالية إيقاعات على السطح والتي تأتي بعنوان»إيقاع الأمل«، التزامنا بهذا النهج الرامي إلى تعزيز الصحة العقلية والرفاهية النفسية ودعمها من خلال برامجنا الثقافية، حيث إنه لا توجد طريقة أفضل من الفنون والموسيقى والشعر للتعبير عن الذات.

ويسعدنا استضافة مثل هذه الأمسية الجميلة التي تجمع بين الشعر والإلقاء والموسيقى، وتوفر منصة ثقافية واجتماعية لجميع أفراد المجتمع».

وقال دوريان بول روجرز، مؤسس إيقاعات على السطح: «قدّمت الأمسية الشعرية المفتوحة الراسخة في أبوظبي، على مر عقد من الزمن، منصة للفنانين المحليين لمشاركة أعمالهم الإبداعية الأصلية، للمرة الأولى أمام الجمهور.

واستقطبت الفعالية الكثير من الدعم والاهتمام، مما ساعد الفنانين على تطوير مهاراتهم في الشعر والإلقاء والموسيقى بمختلف اللغات. ونفتخر بأن نكون جزءاً من هذه الجهود المبذولة لتنمية هذا المجال المزدهر».

ومن جهته، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا أن نلتقي شخصياً للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية في الذكرى العاشرة لفعالية إيقاعات على السطح، ونوجه في هذه المناسبة خالص الامتنان لشريكنا متحف اللوفر أبوظبي.

كانت إيقاعات على السطح أول فعالية نطلقها بشكل افتراضي مع بداية الأزمة الصحية، وهي الفعالية الأولى التي يعود بها مركز الفنون إلى العروض المباشرة.

وستركّز الأمسية على مفاهيم الصحة والعافية النفسية، وهو موضوع تم تنظيمه بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي لتسليط الضوء على دور الفن في تجاوز الظروف الصعبة، حيث كانت الفنون ملجأً للملايين خلال جائحة كوفيد-19. ونتطلع إلى الاحتفاء بالبهجة التي تنشرها الموسيقى وفنون الشعر من خلال أمسية ترفيهية مميزة».