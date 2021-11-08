طرح الإعلان الترويجي النهائي للفيلم الإماراتي المُنتظر «الكمين»

المصدر: دبي ـ البيان

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طرحت «إيه جي سي إنترناشونال»، ذراع المبيعات الدولية لاستوديو المحتوى «إيه جي سي إستوديوز»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، الإعلان الترويجي النهائي للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، والذي يسرد وقائع حقيقية لمهمة إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين علقوا في كمين نصبه لهم عناصر من المتمردين في وادٍ جبلي. وستتولى «فوكس ديستربيوشن» توزيع الفيلم بدور العرض في أنحاء دولة الإمارات والمنطقة اعتباراً من 25 نوفمبر.

يُعد «الكمين» أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد عن 400 فرد.

أخرج الفيلم المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، والمنطقة بي 13)، الذي علق قائلاً: يسرد فيلم «الكمين» قصة مجموعة من الجنود الأبطال الذين سطّروا أروع قصص الشجاعة والبطولة والأخوة في أحلك الظروف. لقد عملنا مع ممثلين وطاقم عمل مميز وفي بيئة إماراتية رائعة، وصورنا قصة واقعية ملهمة لصنّاع الأفلام والجمهور على حدٍ سواء.

ومن جانبها، قالت هناء كاظم، مدير قسم السينما والتلفزيون المحلي والمسؤول التنفيذي لتطوير فيلم «الكمين» في شركة «إيمج نيشن»: يحاكي هذا الفيلم أفضل الإنتاجات العالمية في هذا المجال مثل «سقوط الصقر الأسود»، «إنقاذ الجندي رايان» و«دونكيرك»، ويستكشف المشاهد الروابط العميقة التي نشأت في خضم الصراع، وانتصار الإنسانية في زمن الحرب. وهو فيلم فريد من نوعه ولا يشبه الأعمال التي قدمناها سابقاً في الدولة، حيث إنه أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جمع أفضل المواهب المحلية والإقليمية والدولية لرواية هذه القصة الملهمة.

كما صرح الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للسينما وماجد الفطيم للتسلية والترفيه أجناس لحود قائلاً: يسر «فوكس ديستربيوشن» أن تعود للتعاون مرة أخرى مع «إيمج نيشن» لعرض هذا الفيلم الاستثنائي على شاشات السينما. تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً على الإنتاجات المحلية، وباتت الأفلام العربية في السنوات الأخيرة تحظى باهتمام عالمي أكبر في المهرجانات السينمائية الدولية. يمثل عرضنا لفيلم «الكمين» خير برهان على التزامنا بتعزيز المحتوى العربي، وتسليط الضوء على الجيل الجديد من المواهب الوطنية الناشئة، وتقديم الأفلام التي تجسد قصصاً ملهمة، تحظى بإعجاب الجمهور وتضيف إلى رصيد صناعة الأفلام في الدولة.

ويلعب دور البطولة في الفيلم مجموعة من المواهب الإماراتية وهم: مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد، وعبد الله سعيد بن حيدر، وسعيد الهرش، وحسن يوسف البلوشي، وخليفة البحري، وغانم ناصر، ومنصور الفيلي، حسين سعيد سالم، عبد الله الراشدي، طلال البلوشي، عمر بن حيدر، إبراهيم المشرّخ، عبد الله المقبالي، سالم التميمي، محمد فيصل مصطفى، ميثاء محمد، يعقوب ثابت، سالم مصبح خميس العيمي، سعود الكعبي ومهيرة عبد العزيز.

وشارك في إنتاج الفيلم «إيه جي سي إنترناشونال»، ذراع المبيعات الدولية لاستوديو المحتوى «إيه جي سي إستوديوز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، وأخرجه الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، المنطقة بي 13)، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي (رومان جي إسرائيل، فيكتور فرانكشتاين)، وجنيفر روث (بلاك سوان)، وكتبه كل من براندون بيرتيل (فيلم السرعة والغضب 7)، وكورتيس بيرتل (مسلسل وسام الشرف)، وذلك بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018، والذي استُلهِمَت منه أحداث الفيلم. وقد دعمت «إيمج نيشن أبوظبي» الفيلم بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين، والكوادر الاستشارية الثقافية، بمن فيهم هناء كاظم وطلال الأسمني وعلوية ثاني وعلياء القمزي.

تُعد فوكس أكبر شركة عرض وتوزيع للأفلام في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم أيضاً بإنتاج المحتوى. ستقوم الشركة في السنة القادمة بتوزيع 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم من إنتاجات منطقة الشرق الأوسط وهوليوود وبوليوود وآسيا وأوروبا.

ومن المقرر طرح فيلم الكمين في دور العرض بدولة الإمارات والمنطقة في 25 نوفمبر الجاري.