أسبوع دبي للتصميم يروي اليوم قيمة لقاء الإبداع والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تنطلق اليوم، فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حيّ دبي للتصميم. وتستمر فعاليات النسخة السابعة من المهرجان بين 8 حتى 13 نوفمبر لتسهم في ترسيخ مكانة دبي على خارطة الثقافة والفنون.

وتشارك في المهرجان مجموعة جهات إبداعية، وقد أكدت في هذا السياق، حاضنة الأعمال «in5» المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التصميم والتكنولوجيا والإعلام، مشاركتها في الحدث. وتسلط «in5» الضوء على الجوانب المتعددة المرتبطة بمجال التصميم ودوره المحوري في توظيف التكنولوجيا لخدمة المستخدمين، حيث سيتم عرض نماذج وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الحوارات والنقاشات المفتوحة التي تتيح لرواد الأعمال والطلاب التفاعل مع المتخصصين والشركات.

وتستضيف «in5» للتصميم بالتعاون مع شركائها سلسلة من ورش العمل خلال أسبوع دبي للتصميم، حيث ستغطي الورش مجموعة واسعة من المواضيع.

آفاق وقيمة

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «تسعى «in5» لأن تكون بيئة حاضنة توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة عوامل النجاح والنمو، وتأتي مشاركتنا لتعزز من مساعينا بالتعريف بالدور المحوري للتصميم في شتى القطاعات بالإضافة إلى التعريف بالمشاريع والنماذج التي ابتكرها مجتمعنا من رواد الأعمال وأثرها الإيجابي على مجالات عدة كالثقافة والحرف والاستدامة لتجسيد المستقبل القائم على الفكر التصميمي». وأضاف «توفر ورش العمل للمشاركين فرصة لمشاركة رؤاهم حول مجموعة من موضوعات تكنولوجيا التصميم، كما تشكل منصة مناسبة لعرض أفكارهم المبتكرة على جمهور أوسع، وستتاح للمشاركين أيضًا فرصة لاستكشاف مرافقنا ومعداتنا الحديثة والاطلاع عن كثب على كيفية عمل مختبرات النماذج والأزياء».

نماذج مبتكرة

وتقدم منصة «Underscore in5» نماذج مبتكرة عن سبل تبني حلول التكنولوجيا في التصاميم مثل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد أو تكنولوجيا وعلوم الفضاء لصناعة منتجات ذات كفاءة عالية. وستعرض شركات كثيرة أهم الابتكارات في الصدد.