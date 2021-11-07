«تريندز» يواصل نشر الثقافة والمعرفة في رحاب «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات عبر جناحه الخاص نشر الثقافة والمعرفة في رحاب معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز إكسبو الشارقة، حيث يعرض في القاعة الرابعة أكثر من 120 إصداراً علمياً ومعرفياً، تتنوع بين السلاسل العلمية والكتب المعرفية والأبحاث والدراسات المتنوعة.

ويشهد جناح «تريندز» توافد أعداد كبيرة من مختلف شرائح وفئات الزوار، والتي تتنوع بين وفود رسمية وأكاديميين وباحثين وكتّاب ومهتمين بالبحث العلمي، إضافة إلى مثقفين وطلبة وغيرهم من فئات الزوار الذين تعرفوا إلى الإصدارات المعروضة في الجناح ومضامينها القيمة.

وفود رسمية

وفي التفاصيل، زارت وفود رسمية جناح المركز بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنهم: وفد سفارة الجزائر لدى الدولة، الذي استمع إلى شرح موسع حول إصدارات المركز، بينما استقبل الجناح أيضاً وفداً رفيع المستوى من شبكة الناشرين الأفارقة، واطَّلعوا على إصدارات المركز ورسالته العلمية والمعرفية.

كما زار مدير معرض عمّان الدولي للكتاب جبر أبوفارس جناح «تريندز» في معرض «الشارقة للكتاب»، وثمّن مستوى إصداراته العلمية ورسالته البحثية العالمية، إلى جانب علي عبيد بن حاتم رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، الذي زار الجناح، وتعرّف إلى مختلف أنواع الإصدارات ومضامينها البحثية الرصينة، فيما استقبل الجناح صالح البيضاني مدير مكتب صحيفة «العرب» اللندنية في اليمن ومدير عام دار نشر «عناوين».

أما الدكتور فهد محمد الحربي وكيل البحث العلمي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فقد زار الجناح وبحث آليات وسبل التعاون والشراكة مع «تريندز»، إضافة إلى جيد روبرتسون مديرة النشر الدولي في شركة «أوستن ماكولي - ناشرون» البريطانية، التي أبدت إعجابها الشديد بإصدارات المركز العميقة.