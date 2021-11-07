«الحارة» يشارك في مهرجان روتردام السينمائي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك الفيلم الأردني الطويل الحارة، للمخرج والكاتب باسل غندور، في قسم Harbour، ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي، في دورته الـ51 والتي تقام خلال الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير، ليكون أول فيلم أردني طويل يشارك في تاريخ المهرجان المرموق. وهو أهم الفعاليات الفنية في هولندا وضمن أقدم المهرجانات في أوروبا والعالم.

روتردام هي المحطة الدولية الرابعة لفيلم الحارة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي، ومهرجان لندن السينمائي، كما سينافس الفيلم في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى شهر ديسمبر المقبل.

فيلم الحارة حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي، وأقيم عرضه في ساحة بياتزا غراندي أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.

وفي مهرجان لندن السينمائي، رفع الفيلم شارة كامل العدد عبر رابط حجز التذاكر في المهرجان، ونافس على جائزة Sutherland المخصصة لأول عمل إبداعي لمخرجه في فيلم روائي طويل، وكان أول فيلم أردني يشارك في مهرجان لندن منذ ذيب المُرشح للأوسكار والفائز بـبافتا، والذي سجل آخر مشاركة لفيلم أردني في لندن قبل 7 سنوات.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.