آثار ومتاحف رأس الخيمة تنظم فعالية فن الندبة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، فعالية فن الندبة، في متحف رأس الخيمة الوطني، حيث حضر الفعالية عدد من المهتمين والمثقفين والممارسين لهذا الفن، كما تضمنت جلسة حوارية، بمشاركة عبد الله الهدية الشحي، حيث تم التطرق لعدد من المحاور، كمفهوم فن الندبة، وماهيته، ودور المؤسسات الثقافية في حفظه وتوثيقة ونقله للأجيال القادمة، كما تضمنت الفعالية، عدداً من الفنون والممارسات الفلكلورية لقبائل رؤوس الجبال، كفن الندبة والرواح.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن فن الندبة من الفنون التقليدية، التي تفردت بها المنطقة، وبالأخص قبائل رؤوس الجبال، وهي صورة حية للشهامة والتحامي والعزوة، التي اتصف بها سكان تلك المناطق، لذلك أولت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، مع عدد من جمعيات النفع العام التراثية في الإمارة، لتوثيق وحفظ هذه الممارسة، تمهيداً لتسجيل هذا الفن كعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي في قائمة منظمة التربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو».

وأكدت أمل إبراهيم النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، أن هذه الفعالية، جزء من عدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تم التخطيط لها، لتوثيق وحفظ ونقل هذه الممارسة للمجتمع، بأساليب وقنوات متنوعة، تتناسب مع جميع الفئات، ما يضمن الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، لإطلاعهم على هذا الفن التقليدي الأصيل.