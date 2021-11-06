"هنا نتألق" .. لكاتبات سعوديات تشارك لأول مرة بعشرة إصدارات في معرض الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة / رحاب حلاوة

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شارك فريق مبادرة " هنا .. نتألق " والذي يضم كاتبات سعوديات في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ40 هذا العام بعشرة اصدارات.

و"هنا نتألق" هو ملتقى نسائي فكري وثقافي يضم حوالى ثلاثمائة كاتبة من جميع انحاء الوطن العربي .. مبادرة فتحت مجالات كثيرة لمشاركة المرأة السعودية في المناقشات والمنتديات الفكرية لطرح ابداعاتها وكتاباتها من خلال هذا الملتقى الافتراضي. وقد تبنت فكرتة شقيقتان من منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية وكانت باكورة أعماله كتباً حصدت مراكز متقدمة في مسابقات عالمية ومنظمات دولية.

ولدت الفكرة التي تبنتها سحر الجهيني سفيرة النوايا الحسنة للمسؤولية المجتمعية والمعيدة بجامعة تبوك سابقا والرئيس التنفيذي للمبادرة منذ سبع سنوات حيث ولدت من رحم الطموح والآمال لمستقبل المرأة السعودية بدأتها الكاتبة وحولتها شقيقتها سهى الجهيني إلى واقع افتراضي ملموس لملتقى نسائي تجتمع فيه الأفكار والمشاركات والرؤى لكل امرأة أرادت أن تعبر عن مشاعرها وتخط بقلمها خواطرها المليئة بالأحداث والشجون.

مبادرة قالت عنها سحر الجهيني إنها فكرة الهدف منها دعم المواهب وتشجيع الكاتبات والوصول بهن إلى العالمية وتحقيق آمال كل شابة موهوبة، وتعمقت الفكرة بداخلي خلال الخمس سنوات الأولى كنت فيها استرشد الطريق بكتّاب مخضرمين لنشر كتب المبدعات ولأول مرة اكتشفت من خلال هذا الملتقى موهبة أختي سهى في الكتابة التي أصدرت حتى الآن كتابين "عبق الفايدي" و"كما ينبغي أن أكون" ومن خلال الكتابة استكملت شقيقتي أحلامها بعد أن حرمها الزواج من استكمال تعليمها الجامعي.

وأضافت الجهيني أن شقيقتي دعمتني بأفكارها حتى أصبحت مبادرة "هنا .. نتألق" على مستوى المملكة العربية السعودية تضم 300 من الكاتبات والمبدعات نقدم لهن النصائح ونرشدها ونأخذ بيدها ونساعدها في نشر إبداعاتها ونمهد لها طريق النجاح لتحقيق طموحاتها وما لديها من إنجاز.



وأشارت إلى أن فريق "هنا.. نتألق" صدر له حتى الآن 23 كتاباً خلال عام ولأول مرة نشارك هذا العام في معرض الشارقة للكتاب بدورته الـ40 بعشرة إصدارات لكاتبات سعوديات وأتمنى أن تحقق المرأة السعودية الصدارة على مستوى العالم.

وأضافت الجهيني أن كتاب "كما ينبغي أن أكون" للكاتبة سهى الجهيني فاز بالجائزة الاولى من بين خمسمائة عنوان في منظمة الـ U.N والتابعة للأمم المتحدة وهي منظمة تعنى بالثقافة والفنون وهذا الكتاب يضم خواطر ويعبر عن مشاعر صادقة.