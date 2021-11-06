للمرة الأولى امرأة تؤلف روايات جيمس بوند

المصدر: (لندن - د ب أ)

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توصلت الكاتبة البريطانية كيم شيروود لاتفاق مع دار إيان فليمنج للنشر، لتصبح أول امرأة تقوم بتأليف روايات جيمس بوند، الجاسوسية. ومن المقرر أن تؤلف شيروود «ثلاثة أفلام معاصرة» للعميل 007.

ويتناول الكتاب الأول الذي من المقرر صدوره في سبتمبر 2022، عالماً يكون فيه جيمس بوند «مفقوداً، أو يفترض أنه وقع في الأسر، أو قتل».

ووصفت الكاتبة البريطانية شيروود شخصية جيمس بوند بأنها «أحد مظاهر العشق الدائم في حياتي»، مضيفة أنها «تدمن» روايات فليمنج عن العميل 007، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».

وأوضحت: «عندما كنت في سن المراهقة، اخترت فليمنج لأكتب عنها حين طلب مني مدرس اللغة الإنجليزية أن اختار كاتباً أعجب به، لا أزال احتفظ بتقرير المدرسة... ومنذ ذلك الحين، كنت أحلم بأن أكتب روايات جيمس بوند. من النادر أن تتحقق الأحلام، وأنا أشعر بالامتنان لأسرة فليمنج لهذه الفرصة المذهلة». ومن الكتاب الآخرين الذين ألفوا روايات جيمس بوند كينجسلي آميس وأنطوني هورويتز.