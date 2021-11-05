انطلاق «إكسبو دبي للفنون» بمشاركة 500 فنان

المصدر: دبي - وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، في فندق ميدان بدبي «إكسبو دبي للفنون»، بمشاركة أكثر من 500 فنان من 170 دولة، كحدث تاريخي مميز يضم عدداً كبيراً من الفنانين على مدار ثلاثة أيام يجمع الفن والثقافات معاً ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها مبادرات الدولة في مجال الفنون تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بحضور الفا مارجاريتا وزيرة الثقافة في البانيا وعوض محمد مجرن رئيس لجنة مهرجان الرحالة وجمع غفير من الفنانين.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المعرض يتزامن مع إكسبو 2020 بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم ما يدل على ثقة الفنانين ورغبتهم القوية في المشاركة في أي حدث في الإمارات نظراً لحفاوة الترحيب وتوفر جميع وسائل الدعم، والمعرض يعتبر نقلة ثقافية في الإمارات التي تجمع مختلف الفنون، وهو نموذج مصغر لمجتمع الإمارات الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعيش في أمن واستقرار وأمان انطلاقاً من رؤية الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن يعيش أفراد المجتمع على اختلاف أجناسهم في سلام وأمان واحترام الجميع ونبذ العنف والتطرف.

وتعد المشاركة في «إكسبو دبي للفنون» مشاركة قياسية شملت أكثر من 500 فنان من أكثر من 170 دولة، وتضمن حفل الافتتاح تقديم أعمال فنية بصرية ومرئية تلاها عروض متنوعة من خمس قارات، إضافة إلى «المحادثات الفنية» و«العروض الفنية».

حدث تاريخي

يتم إقامة هذا الحدث التاريخي كمبادرة من دولة الإمارات لفناني العالم بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات؛ حيث يتم من خلاله عرض الإبداعات الفنية الرفيعة وتعزيز روح التعاون المشترك لبناء الجسور بين الأمم والشعوب، فضلاً عن تنظيم محادثات حول الفنون يشارك بها شخصيات فنية مشهورة.

ويستضيف «حي الفهيدي التاريخي» بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية» غداً «معرض جمعية ألوان السلام»، وهي جمعية غير ربحية تروج لفنون الأطفال على الصعيد الدولي بهدف تقليـص المسافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة عبر إطلاق رسائل السلام والتسامح والوحدة؛ حيث يشارك في هذا المعرض أطفال من دولة الإمارات العربية المتحدة برسوماتهم التي تدعو إلى السلام.

وسيقوم أنطونيو جانيلي رئيس جمعية «ألوان من أجل السلام»، بالمشاركة مع برنارد ديكا المستشار لدى الحديقة الوطنية للسلام في سانتانا دي ستازيما ومستشار الابتكار وسياسات الشباب في منطقة توسكان بإيطاليا، بالإضافة إلى رئيس «حركة السلام» بإيطاليا ألفريدو دي جوانون؛ بالمصادقة على تسليم شعلة السلام لأنجيلو بالديني، رئيس فريق ركوب الدراجات «MG K VIS»؛ حيث سيتحرك المشاركون على دراجاتهم من فندق الميدان إلى منطقة الفهيدي للتوعية بمبادرة «ألوان من أجل السلام»، يلي ذلك العرض الفني «رموز السلام والحب» للفنان السوري المعروف بديع جحجاح.

المحادثات الفنية

وفي 6 نوفمبر الجاري، سيتم تنظيم حلقات «المحادثات الفنية» بالتعاون مع مركز الحفظ والترميم (سنترو كونسيرفازيوني إي ريستورو «لا فيناريا ريالي») بمشاركة ساره أبرام الأمينة العامة للمركز، وبحضور الدكتور بلاتون أليكسيو، والدكتورة ماريانا تورشيو، والدكتورة نجاة السعيد، والفنان جاسم العوضي. وإلى جانب ذلك، سيتم إقامة العرض الفني «كارافاجيــو»، وهو عرض شهير للفنان الإيطالي ميمـو سينتونـزي، هذا بالإضافة إلى عقد حلقات لطرح الرؤى والأفكار بمشاركة من الدكتور ناصر بالانجي والدكتورة كارلا باربرا كوبي.

وصرحت أوريلا كوكو، المشرفة على المعرض ومؤسسة «أرتيسيمـا آرت إيجنسـي» قائلـة: لقد تلقينا تجاوباً هائلاً من الفنانين على مستوى العالم فيما يخص المشاركة بمعرض دبي للفنون، حيث يسعدنا جلب وتقديـم جميع أشكال الفنون في المعرض هذا العام، بما في ذلك الفنون المسرحية. وقمنا على مدار العقد الماضي بتقديم الفنون من جميع أنحاء العالم لتشجيع ثقافة تقدير قيمة الفنون والتراث، وفي هذه المرة قمنا أيضاً بجلب الرياضة لفعاليات المعرض.