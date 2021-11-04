القرية العالمية تطلق مسابقة تصوير تحتفي بالتنوع الثقافي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها خلال الشهر المقبل، في إطار احتفالاتها باليوم الوطني الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنطلق الاحتفالات، بدءاً من يوم العلم، لتستمر على مدى شهر، حتى اليوم الوطني.

واحتفالاً بالمناسبة، أطلقت القرية العالمية، مسابقة التصوير الفوتوغرافي، تحت شعار «خمسون عاماً معاً»، بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وتركز المسابقة على الهويات والقيم المشتركة بين الثقافات، وتسليط الضوء عليها، عبر مجموعة من الصور التي تحتفي بالتنوع الثقافي، والملتقطة بعدسات مختلفة المواهب، وبرؤية فريدة تجسد الثقافات، كمنظومة متكاملة غنية بالألوان والمشاهد الممتعة.

وتنطلق المسابقة ابتداءً من يوم العلم، بتاريخ 3 نوفمبر 2021، ولغاية 2 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة عشاق التصوير الفوتوغرافي.

ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، للاحتفال بقيم التعددية الثقافية والتنوع والتسامح. ويجب على المشاركين الذين يستخدمون الكاميرات الاحترافية، التقدم بطلب خاص للحصول على تصريح يخولهم المشاركة في المسابقة، عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية، على أن يتم تحميل جميع المشاركات على الموقع الإلكتروني لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

تعاون مشترك

وتعليقاً على الشراكة، قال علي بن ثالث، أمين عام جائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي: «فخورون بالتعاون مع القرية العالمية، لتقديم الزاوية الفوتوغرافية المميّزة لاحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطني الخمسين.

دولة الإمارات، من أبرز الدول عالمياً في تجربة التعدّدية الثقافية والحضارية والفكرية أيضاً، ولطالما كانت القرية العالمية، مرآةً رائدة لهذه التعدّدية المُقدَّمة بطريقة وأسلوبٍ فريدين، لتكونَ وجهةً ترفيهيةً ذات جاذبيةٍ بصريةٍ خاصة لكل الجنسيات، من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف بن ثالث: «وفق رؤية سموّ راعي الجائزة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليّ عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذيّ، نعمل على نشر ثقافة الصورة، وتجذير دورها الجوهري في فسيفساء الحضارات والثقافات المتعدّدة في الدولة، والتي نَجَحَت في تقديم صورةٍ مضيئةٍ للتعايش والتسامح والمدنيّة الحديثة.

ندعو جميع المصورين الهواة والمحترفين، للانضمام لهذه المنافسة الممتعة، وتقديم أعمالٍ فنيةٍ مميزة، تعكس حالة التآخي والتجاور، وتواصل الحضارات والثقافات المتنوّعة على أرضٍ واحدة، تُرحّب بالجميع».

جوائز نقدية

سيحصل الفائز بالمركز الأول، إضافةً إلى تتويجه فائزاً في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، على جائزة نقدية قدرها 50,000 درهم إماراتي، مع كأس ذهبية.

بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة وقدرها 26,000 درهم إماراتي، مع كأس فضية، وحقيبة تضم مجموعة من هدايا القرية العالمية، أما الفائز الثالث، فسينال جائزة نقدية بقيمة 26,000 درهم إماراتي، مع كأس زجاجية.

كما سيحصل المتسابقون العشرة الأوائل على باقات خاصة، تمكنهم من الاستمتاع بتجارب القرية العالمية، والتي تتضمن تذاكر الدخول وبطاقات وجهات ترفيهية.

وتنتهي المسابقة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي، بتاريخ الثاني من ديسمبر 2021. وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 4 يناير، خلال حفل خاص بتوزيع الجوائز، تجري فعالياته على المسرح الرئيس للقرية العالمية.

قيمة التسامح

من جهته، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «تحتفل مسابقة «خمسون عاماً معاً»، بقيمة التسامح، التي تجسد هوية دولة الإمارات العربية المتحدة.

والتي ساهمت بفضل نشر روح الإبداع ومفهوم التعددية الثقافية، في تمتين ركائز الدولة، وتمكينها من الانطلاق في مسيرتها التطورية العصرية، التي تعزز ازدهار أمتنا، ضمن نهج يقوم بالدرجة الأولى على الإيمان بأهمية ودور الابتكار التكنولوجي، في تشييد هذا الصرح العمراني، الذي يعتبر مثالاً عالمياً يقتدى به لنشر قيم التعاون والتعايش والتسامح على هذا الكوكب.

فخورون بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، لإطلاق هذه المسابقة الفريدة، التي تجمع قيم التعددية الثقافية والاندماج والانفتاح. وسيتم تقييم الصور من قبل لجنة التحكيم، بناء على القدرات الإبداعية للمصورين، في تجسيد روعة التواصل الثقافي والتعايش بين الحضارات في صورة واحدة».

وكعادتها في الحرص على إسعاد الجميع، وسّعت القرية العالمية، المسابقة، لتشمل هواة التصوير الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، حيث يمكنهم المشاركة في مسابقة خاصة بهم، تحمل نفس الشعار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن المشاركة في المسابقة، عبر تحميل الصور على منصة إنستغرام، باستخدام الوسم GVWOW# وTogether#، خلال الفترة الممتدة من 3 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة المصورين دون 18 عاماً، خلال الفعاليات الاحتفالية باليوم الوطني يوم 2 ديسمبر. وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة التحكيم، استناداً إلى القدرات الإبداعية للمصورين، عبر التقاط لحظات مذهلة، وتسليط الضوء على الاندماج الثقافي الفريد، في قلب الروائع في القرية العالمية.