«بنات عبد الرحمن» في مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: (دبي - البيان)

يشهد فيلم «بنات عبد الرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك، عرضه الأول عالمياً ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (26 نوفمبر - 5 ديسمبر)، وينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ، ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام. الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، ومحمد بكري.

وحصل «بنات عبد الرحمن» على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، ومنحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي، كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

زيد أبو حمدان مخرج وسينارست أردني، حاصل على درجة الماجستير في الفنون من أكاديمية نيويورك للأفلام في هوليوود بكاليفورنيا، بدأ حياته المهنية بالعمل منتجاً ومساعد مخرج في برامج تلفزيونية دولية، وشمل ذلك إعداد التقارير والإنتاج التلفزيوني لمجموعة mbc من هوليوود، امتد العمل التلفزيوني لزيد ليشمل تطوير محتوى لقناة E! Entertainment أثناء تغطية جوائز الجولدن جلوب والأوسكار من لوس أنجلوس.