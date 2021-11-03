«عروض أبوظبي» تختتم أسبوع «هواة الجمع»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت «عروض أبوظبي»، ذراع التجزئة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي لهواة الجمع، التي سجلت نجاحاً كبيراً على مدار 10 أيام، خلال شهر أكتوبر 2021، معززةً مكانة العاصمة الإماراتية، ضمن الوجهات المفضلة لهواة اقتناء القطع النادرة والأعمال الإبداعية والمجموعات المتميزة، والاستمتاع بتجارب التسوق والترفيه والطهو والعروض الفنية الحية.

وحقق الحدث أصداءً إيجابية على المستوييّن الإقليمي والعالمي، وساهم في تحفيز أنشطة قطاع التجزئة، واقتناء المجموعات عبر جدول حافل ومتنوع من البرامج التفاعلية، ومنافذ التجزئة المؤقتة، ومبادرات التعاون مع علامات مرموقة، وفعاليات حصرية، أقيمت للمرة الأولى في المنطقة، إلى جانب استضافة 20 من المواهب الإبداعية والشخصيات العالمية، و26 من أبرز هواة المجموعات، وما يزيد على 200 قطعة نادرة. واحتفت تجارب الأسبوع بهواة الاقتناء ورحلاتهم ومغامراتهم لبناء مجموعاتهم الثمينة، والتحديات التي اجتازوها للحصول عليها، موفراً نافذة لاكتشاف مجموعات من المقتنيات والقطع النادرة.