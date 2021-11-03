أبوظبي تفتح أبوابها لتحتضن فرسان الشعر بموسم جديد ومتفرد

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت، مساء أول من أمس، الحلقة التسجيلية الأولى للموسم العاشر من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تضمنت جولة مقابلات لجنة التحكيم مع الشعراء في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، وبث مجريات الحلقة عبر قناتي بينونة والإمارات في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

وفتحت أبوظبي أبوابها لتحتضن فرسان الشعر بموسم جديد ومتفرد، مثبتةً تكيفها مع الظروف العالمية وتخطيها للصعوبات، حيث تواجدت لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وتواصلت بطريقة مباشرة مع الشعراء في كل جولة باستخدام تقنية الواقع المعزز وعبر القمر الصناعي، إذ سمحت هذه التقنية للجنة التحكيم بالتفاعل مع الشعراء بشكل اعتيادي والتحاور معهم بشكل مباشر.

واستهلت الحلقة في بدايتها بمقتطفات من المواسم التسعة الماضية في ملحمة الشعر والبيارق «برنامج شاعر المليون»، حيث استعرض خلالها مقاطع فيديو أرشيفية للشعراء الذين حملوا بيرق شاعر المليون.

كما تم الترحيب بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، والناقد والروائي سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم بدر صفوق، وتركي المريخي.

جولة مميزة

قال الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة التحكيم، إن جولة الأردن كانت مميزة، بدءاً من اكتشاف الشعراء الذين لم يكن لهم نصيب من الحضور الإعلامي في الساحة الأردنية سابقاً، ‏ولكن بعد أن ذهب إليهم «شاعر المليون» وأخذ بأيديهم إلى الإعلام وإلى منابر الشعر، وجدنا أن أسهمهم أصبحت ترتفع حتى في الأردن، وأصبح لهم وجود وأصبحوا أشجع في الظهور وأكثر قبولاً في المجتمع وأكثر تفاخراً بأنفسهم، وهذا كله يصب بالنهاية في الشعر أولاً، وثانياً في ما حققه شاعر المليون من أهدافه.

‏وأكد حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن برنامج شاعر المليون لا يبحث عن الخلل أو العيوب، ولكن البحث يكون عن الجماليات، أما إذا كان هناك خلل مثل كسر في الوزن وهذا طبعاً من شروط المسابقة أن يستبعد، مشيراً إلى أن البعض يتهاون في قصيدة المشاركة وذلك لا يخدمه في الوصول إلى شاطئ الراحة.

‏وأشار سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم، إلى أن ‏المستويات في جولة الأردن كانت قوية جداً مقارنة في الموسم الثاني، وأن هذه النسخة أقوى، وفيها مواهب شعرية تشارك لأول مرة، وجوه تشابه وعلى مستوى جميل، ولقد وجهنا بعض الملاحظات إلى عدد من الشعراء على جوانب تتعلق في الوزن أو الصور الشعرية، ولكن بشكل عام كانت المشاركات مميزة وبمستوى مرتفع جداً.

أسماء المتأهلين

‏وأعلن البرنامج عن أسماء المتأهلين في جولة الأردن، وذلك عقب انتهاء الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج شاعر المليون، حيث تضمنت القائمة 14 شاعراً من ثلاث دول عربية وهم ‏(معاذ مفلح قاسم الشرفات، نادر بركات المعيش، هلال الشرفات، ثابت الدهام، فاتن البريدي، عدي الزبيدي، مجد عصام الخمايسة، جمال عوض النبع، علي محمد البريكات) من الأردن، و(‏محمد عايض العزيزي المطيري، عبد العزيز العيافي، حامد شمقل العنزي، فرحان سلامة الرويلي العنزي) من السعودية، و(ناصر حميد السراج) من سوريا.

وستبث يوم الثلاثاء القادم ثانية الحلقات التسجيلية لجولة لجنة تحكيم شاعر المليون في عاصمة دولة الكويت عبر قناتي بينونة والإمارات.