«مهرجان دبي لمسرح الشباب».. 6 عروض ثرية بالأصالة والإبداع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن برنامج العروض المسرحية التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» التي ستقام من 19 إلى 25 نوفمبر 2021 على خشبة مسرح «المسرح للجميع» في «مول الإمارات» بدبي، داعية الجميع للمشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي عبر متابعة وتشجيع ما في جعبته من عروض شيّقة.

6 عروض

وأشارت فاطمة الجلاف مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى أن لجنة تقييم ومشاهدة واختيار العروض التي تضمنت كلاً من:

الدكتور حبيب غلوم رئيساً والفنان محمد سعيد السلطي عضواً والفنان باسم داوود عضواً، وقامت اللجنة بمشاهدة وتقييم 14 عرضاً مسرحياً تقدمت للمنافسة على الجوائز، واختارت 6 عروض من بينها، والتي رأت أنها الأكثر تماشياً مع مجموعة المعايير المحددة للتقييم، معربة عن ثقتها بأن العروض ستلقى استحسان جمهور المسرح من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

طاقات وإبداعات

وأضافت: «نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لجميع الفرق التي تقدمت للمشاركة في هذه النسخة من المهرجان، وللجنة تقييم العروض على الجهود التي بذلتها في عملية الاختيار، حيث لم تكن مهمتها سهلة نظراً لتميّز الأعمال المقدَّمة جميعها واقترابها من مواكبة المعايير المحددة، مع فوارق بسيطة جداً.

نتمنى للفرق المختارة النجاح في إخراج أفضل ما لديها من طاقات وإبداعات، وسنحرص على تشجيعها ودعمها بالتوجيهات اللازمة من الخبراء في هذا المجال. وندعو جميع محبي المسرح من الكبار والصغار إلى متابعة هذه العروض الثرية التي ستدخل البهجة إلى قلوبهم».

وتُستهل عروض المهرجان يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري بحفل افتتاحي على المسرح الرئيسي في مسرح «المسرح للجميع» في «مول الإمارات» من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:00 مساءً، يليه أول عرض مسرحي بعنوان «ضلع مؤنث سالم» لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والمسرح.

وهي من تأليف الفنانة الإماراتية الشابة عبير الجسمي وإخراج الممثل والمخرج الصاعد محمد جمعة علي، وتستمر من 8:00 حتى 9:00 مساءً، تليها ندوة تطبيقية للمسرحية من الساعة 9:10 حتى الساعة 9:30 مساءً في «القاعة».

أما في مساء يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، فالجمهور على موعد مع مسرحية «الفرار» التي ستقدمها فرقة مسرح الفجيرة على خشبة المسرح الرئيسي من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة مساءً، تليها ندوة تطبيقية للمسرحية من الساعة 9:10 حتى الساعة 9:30 مساءً في المسرح الرئيسي.

المسرحية من تأليف أحمد صالح مهدي وإخراج الفنان حسين كرم. وفي الموعد نفسه من يوم 21 نوفمبر، ينتظر عشاق «أبو الفنون» عرضاً لمسرحية «الصندوق» من تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبد الله الحريبي، وتقدمها فرقة جمعية شمل للفنون الشعبية والمسرح على خشبة المسرح الرئيسي، تليها أيضاً ندوة تطبيقية عن المسرحية.

حدث مميز

كما يحمل يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 حدثاً مميزاً يسبق العرض المسرحي، حيث سيشهد أمسية تكريم شخصية العام المسرحية بين السابعة والثامنة مساءً في القاعة، يليه عرض لمسرحية «بلا غطاء» تؤديها فرقة مسرح خورفكان على المسرح الرئيسي من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً؛ وهي من تأليف تغريد الداوود وإخراج ياسين بن صالح، ويختتم اليوم بندوة تطبيقية عن المسرحية.

وشكّلت «دبي للثقافة» لجنة لمشاهدة العروض المقدمة من الفرق المسرحية المشاركة في دورة العام الحالي من أجل تقييم الأعمال المشاركة وضمان تماشيها مع المعايير الموضوعة للتقييم.

وقد حددت اللجنة التنظيمية للمهرجان 15 معياراً لاختيار العروض المشاركة، ومنها أن يكون الشكل العام للنص المسرحي متجانساً ومترابطاً، وأن تكون فكرة العرض واضحة ومفهومة، وتجسد القضية الشبابية الأساسية، وتمتاز بالأصالة والإبداع من حيث المضمون والإخراج والأزياء والديكور، والموسيقى، وكل عناصر العمل المسرحي الأخرى، وتتناسب مع عادات وتقاليد الإمارات العربية المتحدة.

16

يختتم المهرجان في 25 نوفمبر 2021 بحفل توزيع الجوائز، حيث يتم الاحتفاء بألمع الشباب المتنافسين ضمن أكثر من 16 جائزة تغطي مختلف مكونات العمل المسرحي من تمثيل وإخراج وتأليف وتصميم ديكور وإنتاج ومكياج وهندسة صوت، فضلاً عن المختصين في العروض البصرية والإضاءة ومصممي الأزياء.