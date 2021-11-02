«شهر الطهي» ..نكهات ثقافات العالم تجتمع في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تُعد النسخة الرابعة من مهرجان «شهر الطهي» الذي يحظى بشعبية كبيرة، والمقام في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، وجهة عشاق فنون الطبخ والنكهات، ونقطة التقاء الطهاة العالميين الحائزين على نجوم ميشلان، والتي ستستمر لغاية 25 نوفمبر، مما يمكن المقيمين والضيوف من تناول وجبات العشاء في المطاعم الرائدة ضمن منتجع أتلانتس النخلة في دبي مقابل جزء بسيط من التكلفة خلال «أسبوع المطاعم في أتلانتس»، مع قوائم طعام خاصة مقدمة في سبعة مطاعم مميزة، بما فيها «نوبو»، و«هاكاسان»، و«سي فاير ستيك هاوس».

سيستضيف مهرجان «شهر الطهي» خلال الفترة من الخميس11 نوفمبر لغاية 25 نوفمبر، أسبوع المطاعم في أتلانتس، والذي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بقوائم طعام محددة من ثلاثة أطباق في أي من مطاعم المنتجع السبعة الشهيرة مقابل جزء بسيط من التكلفة. وتشمل الأطباق المميزة لحم بقر ويلنجتون من مطعم «بريد ستريت كيتشن»، وشريحة لحم البقر واغيو من أعلى الظهر من مطعم «روندا لوكاتيلي»، والأخطبوط الإسباني المشوي من مطعم «وايت» الشاطئي، بالإضافة إلى المقبلات والمشاوي المُشكَّلة من مطعم «أيامنا».

كما يمكن للضيوف تلذذ سمك القد الأسود من مطعم «نوبو»، وطبق الـ «ديم سوم» من مطعم «هاكاسان»، والأضلاع القصيرة من مطعم «سي فاير ستيك هاوس».

مشاهير الطهاة

سيحظى الضيوف بفرصة مثالية خلال مهرجان «شهر الطهي»، لتذوق مأكولات شهية من قائمة الـ «أوماكاسي» المكونة من تسعة أطباق، والتي تضم بعض المواد المفضلة من قائمة الشيف نوبو ماتسوهيسا. وسيتم تقديم قائمة الطعام من قبل الشيف نوبو في كل مساء، والتي تضم مجموعة مختارة من الساشيمي المُقدَّم بأربع طرق، وكوب السوشي على طريقة الشيف نوبو. وبالنسبة لأولئك الذين يحبون الحلويات، يمكنهم تجربة كعكة الفوندان بالشاي الأخضر والآيس كريم بنكهة الموتشي.

ستتاح للزوار فرصة مقابلة أحد أشهر الطهاة الإيطاليين وحكم برنامج «ماستر شيف إيطاليا»، جورجيو لوكاتيللي، مع تذوق بعض أطباق الشيف جورجيو المفضلة، وذلك لمدة ست ليالٍ على مدار فترة مهرجان «شهر الطهي». وتضم الأطباق أفضل المأكولات الإيطالية الأصيلة، مثل لحم البقر بصوص التارتار مع بيض السمان، ومعكرونة الـ «تاليوليني» مع الكمأة البيضاء، ولحم العجل مع البطاطا المهروسة.

يجتمع اثنان من كبار الطهاة لتقديم تجربة لا تُنسى من شاي بعد الظهر، والتي تشمل تشكيلة مختارة من السندويشات اللذيذة التي يقدمها الشيف كريس مالون الشهير من مطعم «أوسيانو»، بالإضافة إلى مجموعة شهية من الكعكات والحلويات المُحضَّرة من قبل طاهي المعجنات الرائد عالمياً جريجوري دوايان.

يتعاون الشيف كريس مالون من مطعم «إلافن ماديسون بارك» التابع لدانييل هام مع الشيف ميكاييل فيليانين الحائز على نجمتين ميشلان من مطعم «تشابتر وان» في إيرلندا، لتقديم قائمة مكونة من 12 طبقاً مختارة بعناية، والتي ستوفر بالتأكيد تجربة طعام لا تُنسى.

سيتعاون الشيف المتخصص في طهي اللحوم ريموند وونج مع الشيف ليتيسيا روابا التي عملت تحت إشراف الشيف آلان دوكاس، وذلك لتقديم قائمة طعام فريدة مُكونَّة من ستة أطباق في أشهر مطاعم اللحوم في دبي.

سيتعاون الشيف علي البرجي، الطاهي العربي الرائد في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، مع الشيف الشهير جريج معلوف لتقديم أفضل تجارب تناول الطعام الشرق أوسطي، بما في ذلك وجبات فريدة مثل كبة المأكولات البحرية مع الكركند، وبسطيلة الحمام المغربية.

سيحظى الضيوف بفرصة لمدة ليلتين فقط، لتجربة قائمة من ثمانية أطباق يتم فيها استخدام المكونات والمنتجات المأخوذة من مصادر محلية. وسيقوم الشيف ثيودور فالسر الحائز على نجمة ميشلان والذي يعمل في فندق وسبا إنجل في قرية ويلشنوفن بجنوب تيرول، بتحضير وتقديم أطباق لذيذة، مثل الريزوتو مع نبات القراص، وشرائح سمك الترس المسلوق بزبدة الجزر، والآيس كريم مع خبز الجاودار البني بالزبدة.

لأول مرة، يمكن للضيوف الاستمتاع بعشاء «الأيادي الست» الفريد المُقدَّم من الطاهيَيْن التنفيذيَيْن في مجموعة «تاو للضيافة»، الشيف أندرو يو وطاهي المعجنات التنفيذي الشيف رومان كورنو، واللذين سيتعاونان مع الشيف أندي توه من مطعم «هاكاسان دبي» لتقديم قائمة طعام فريدة مُكوَّنة من 11 طبقاً، والتي تدمج المواهب الإبداعية لثلاثة من أشهر خبراء التذوق. سيتلذذ محبو المأكولات الكانتونية بعددٍ كبيرٍ من الأطباق، مثل بطة بكين المميزة من مطعم «هاكاسان»، والمأكولات البحرية في مطعم «ما بو توفو»، وسوربيه البرغموت مع الكافيار.