معرض الشارقة للكتاب الـ40 ينطلق غداً

المصدر: الشارقة ـ البيان

أكد عدد من الناشرين والمتخصصين بقطاع النشر، في جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة 11 من مؤتمر الناشرين، الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين ويمثل إحدى أبرز الفعالايت التمهيدية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنطلق برامج دورته الـ40 غداً، أهمية ابتكار طرق جديدة للوصول إلى القارئ، لتعزيز مبيعات الكتب، واستكشاف أسواق جديدة، من خلال تناول تجارب عدد من الناشرين المستقلين، وعرض أسرار نجاحهم خلال فترة الوباء، مع الإضاء على دور الكتَّاب الأفارقة المتنامي عالمياً.

وانطلقت أعمال اليوم الثاني، بحضور كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والفائز بجائزة نوبل، الكاتب والروائي التنزاني عبد الرزاق قرنح، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين المعنيين بقطاع النشر.

وجاءت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر، بعنوان «ازدهار قطاع النشر المستقل: تعزيز مبيعات الكتب»، وأدارها بورتر أندرسون رئيس تحرير مجلة «ببليشينغ بيرسبكتيف»، من الولايات المتحدة، وشارك فيها كل من:

الناشرة الفرنسية إيمانويل كولاس، وخالد الناصري مؤسس ورئيس دار المتوسط للكتب (إيطاليا – فلسطين)، وعبر تقنية الاتصال المرئي، كل من صاموئيل كولاولي مدير منشورات الجامعة للطباعة والنشر من نيجيريا، وميشيل موشابيك مؤسس دار إنترلينك للنشر من الولايات المتحدة.

تجارب ناجحة

وفي جلسة بعنوان «تحرير الأدب من الاستعمار: الأثر المتنامي للكتّاب الأفارقة»، تحدث كل من لولا شونين مديرة مهرجان آكي للفنون والكتاب بنيجيريا، وبيتينا جابا، الكاتبة والمؤلفة من زمبابوي، وإيفون أديامبو أوور، مؤلفة من كينيا، وأدارت الجلسة أنجيلا واتشوكا، الشريك المؤسس في بوك بنك بكينيا. وتناول المتحدثون دور العولمة الثقافية في تسريع مرحلة جديدة من تطور صناعة النشر، والتجارب الأفريقية الناجحة في إيصال الآداب والثقافة الأفريقية لشتى أنحاء العالم.