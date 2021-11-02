«حارس الذهب» ضمن الأعمال المرشحة لجوائز «الأكاديمية الأسترالية»

أعلنت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون عن ترشيحات جوائزها AACTA Awards لعام 2021، ونال النجم الشاب أحمد مالك ترشيحاً لجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم حارس الذهب، كما نال الفيلم ترشيحاً لجائزة أفضل فيلم، وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية هي نظير جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة وجوائز البافتا بالمملكة المتحدة.

ويعد هذا إنجازاً جديداً في مشوار مالك المهني، حيث ينافس بأدائه ممثلين عالميين على هذه الجائزة، على رأسهم إريك بانا وسيمون بيكر وكاليب لاندري جونز، كما شهدت منافسة أفضل ممثلة أسماء مثل النجمات ناعومي واتس وروز بيرن.