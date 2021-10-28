مركز أبوظبي للغة العربية يختتم مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بنجاح كبير مشاركته الأولى في الدورة الثالثة والسبعين من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي أقيم تحت شعار «إعادة اللقاء» على مدار خمسة أيام من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري. ورحب بزواره هذا العام بعد أن اقتصرت الدورة الماضية على الفعاليات الافتراضية.

وتخلل مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في المعرض سلسلة من الفعاليات المتميزة، إلى جانب إبرام عدد من اتفاقيات التعاون المهمة من ضمنها، توقيع اتفاقية مع «جامعة لايبتزغ»، ثاني أقدم جامعة في ألمانيا، بهدف تبادل الخبرات فيما يتعلق بالمجالات الثقافية واللغوية، ونشر مشاريع بحثية عن اللغة والأدب العربي، وإصدار التقارير العلمية عن حالة اللغة العربية. وتتيح الاتفاقية المجال أمام الطرفين للاستفادة من مشاركة الخبرات والإمكانات البحثية والأكاديمية بينهما، والإسهام في المشاريع المشتركة لتوفير بيئة خصبة لحضور اللغة العربية في أوساط الطلبة والباحثين الشباب، وترسيخ مكانتها كلغة للإبداع، ولإثراء المحتوى العربي المعرفي والعلمي.

كما نظم مركز أبوظبي للغة العربية مجموعة من الفعاليات الخاصة، من بينها، الدورة الثامنة من مؤتمر أبوظبي للترجمة، التي عقدت على هامش المعرض بالشراكة مع معهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي تحت عنوان «اللغة العربية والتواصل الحضاري: الترجمة الأدبية وأثر خصوصيات الثقافة والتاريخ على الترجمة». بالإضافة إلى سلسلة من توقيعات الكتب في جناح المركز.