مهرجان المفرق للشعر العربي ينطلق في عمّان

المصدر: عمان - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أول من أمس، بالمركز الثقافي الملكي بعمان (الأردن) فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المفرق للشعر العربي، وذلك بحضور وفد من دائرة الثقافة بالشارقة، برئاسة عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وحضر الافتتاح هزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية، وأحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات في الأردن، وفيصل السرحان مدير بيت الشعر بالمفرق، كما حضر الافتتاح جمهور كبير من عشاق الشعر في الأردن. بدأ الاحتفال بافتتاح معرض الخط العربي لمجموعة من الخطاطين الأردنيين، وجولة في معرض منشورات وإصدارات دائرة الثقافة في الشارقة في المجالات الثقافية المتنوعة.

مذكرة تفاهم

ألقى كلمة وزارة الثقافة الأردنية هزاع البراري جاء فيها: نرحب بالضيوف الكرام، وعن انطلاقة المهرجان، قال إن وزارة الثقافة الأردنية تعطي أهمية بالغة لمبادرات الشارقة، والتي تكللت بمذكرة تفاهم بين الحكومتين الشقيقتين، وهي الباكورة المؤسسة للأنشطة التي تأتي من قبل الشارقة وحاكمها، كما قدم البراري الشكر لحكومة الشارقة ممثلة بصاحب السمو حاكم الشارقة على مبادراته في بناء مشاريع ثقافية كبرى في الإمارة وفي البلدان العربية، ما يعزز التعاون والنهوض بالثقافة في مختلف مجالاتها، وأكد البراري أن الثقافة هي السفير الحقيقي للتواصل.

وألقى عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة كلمة جاء فيها: تتعزز مسيرة الشعر العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال الدورالذي يقوم به في المفرق، فلقد كان البيت خلال أعوامه الستة الماضية، منبراً لشعراء الأردن وأبناء البلاد العربية، وامتد حضوره الأدبي إلى محافظات المملكة، ضمن تعاون ثقافي مع المؤسسات الأهلية والرسمية، أضاف: كشف البيت عن مواهب شعرية جديدة، ترفد المشهد الشعري في الأردن، ليأتي مهرجان المفرق للشعر العربي بمثابة التتويج لتلك الجهود الخيرة، ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة، على تعاونها الدائم مع دائرة الثقافة بالشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، و اختتم العويس كلمته قائلاً: أتشرف في هذه المناسبة بأن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته لكم بالتوفيق.

أما مدير بيت الشعر في المفرق فيصل السرحان فقال في كلمته: إن مبادرة بيوت الشعر، الذي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت ولا تزال محطة من محطات الثقافة العربية، وأصبحت مظلة وارفة، وأضاف: إن بيت الشعر في المفرق يحظى بمتابعة ثقافية وإعلامية، معرباً عن تقديره لدائرة الثقافة في الشارقة على اهتمامها المتواصل لبيوت الشعر في مختلف البلدان العربية.

بعدها قدم الشعراء عبدالله حمادة كرامة شعبان، تيسير الشماسين، علي شنينات) إدارة الإعلامي محمد نصيف، نماذج قصائدهم الوجدانية والوطنية والاجتماعية، التي نالت إعجاب الحاضرين، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة نايا الموسيقية.