«حي جميل» في جدة يطلق موسمه الافتتاحي في 6 ديسمبر 2021

المصدر: جدة ـ البيان

أعلنت مؤسسة فن جميل، المؤسسة المستقلة التي تدعم الفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن افتتاح موسم «حي جميل» في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 6 ديسمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022 ويأتي هذا الافتتاح تتويجاً لـ75 عاماً من العمل الخيري العالمي لعائلة جميل.

ويحتفي الموسم الافتتاحي في كل شهر بالعناصر المتنوعة لحي جميل، حيث يصادف شهر ديسمبر 2021 افتتاح أول معرض لـ«فنون حي» وإزاحة الستار عن مجموعة من التكليفات الفنية والمشاريع والأعمال التركيبية في جميع أنحاء المجمع الإبداعي تزامناً مع برامج «تعليم حي» و«استوديو حي».

كما سيشهد شهرا يناير وفبراير 2022 إطلاق مساحات «سكان حي» التي تحتفي بريادة الأعمال الثقافية في جدة، يتبعها افتتاح «سينما حي» خلال شهري مارس وأبريل 2022، واحتفالات «مجتمع حي» التي تتضمن مجموعة من البرامج وورش العمل والعروض السينمائية وأنشطة رمضانية خاصة.

الفنون البصرية

ويبدأ الموسم الافتتاحي لحي جميل من يوم 6 ديسمبر 2021 بالتركيز على الفنون البصرية، حيث يتميز البرنامج الافتتاحي التعاوني والمبتكر والمعتمد على البحوث طويلة الأمد بتدخلات مادية تشاركية تتراوح بين التركيبات الفنية المصنوعة من الشوكولاته إلى الأعمال الضوئية الغامرة والهياكل السمعية البصرية المتجذرة في مدينة جدة والمواضيع العالمية الملحة. ويتضمن البرنامج أعمالاً لأكثر من 45 فناناً وباحثاً من نحو 20 دولة، ويتميز بأعمال قائمة حالياً وتكليفات حديثة لـ19 فناناً سعودياً.

مجمع ثقافي

صمم حي جميل، وهو مجمع ثقافي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع، «واي واي»، وهو استوديو تصميم حائز على عدة جوائز متعدد التخصصات في فن العمارة وتنسيق الحدائق والتصميم الداخلي والجرافيك والتصميم الحضري، وله مكاتب في دبي وطوكيو.

وقد حاز تصميم مبنى حي جميل على العديد من الجوائز المعمارية، بما في ذلك الجائزة الذهبية في حفل جوائز هونغ كونغ للتصميم، والجائزة الفضية في حفل جوائز نيويورك للتصميم، وعلى وسام الشرف للتصميم الاستثنائي من المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين (فرع الشرق الأوسط)، فضلاً عن ترشحه «لجائزة إيه 2 كونتينانتال للعمارة» وجائزة «لندن ديزاين».

كما حصل المعماريان الرئيسيان وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو مؤخراً على جائزة الأسد الذهبي عن إشرافهما الفني لجناح الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية للعمارة لعام 2021. يذكر أن حي جميل هو أول مبنى عام رئيسي يعملون عليه.

20 عاماً

وقال فادي جميل، رئيس ومؤسس فن جميل: «لقد استغرق افتتاح حي جميل 20 عاماً، وهو اليوم يتزامن مع الاحتفال بما يزيد على ثلاثة أرباع قرن من الأنشطة الخيرية والمجتمعية والتي تتجلى في لحظة ديناميكية واستثنائية حماسية للحياة الثقافية في المملكة العربية السعودية.

إن شغف من يشكلون مجتمع حي يعكس جهود فن جميل والتزامنا بإحداث تغيير إيجابي وتحقيق إمكانات الناس وإمكانات مدينة مثل جدة. ولا يسعني سوى التعبير عن خالص شكري للجميع على عملهم الجاد وروحهم التعاونية، وأخص بالذكر شركاءنا الحكوميين، والفنانين والمجتمع بأكمله».

وقت استثنائي

كما أضافت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل، قائلة: «يأتي افتتاح حي جميل في وقت استثنائي للمشهد الفني السعودي، يتضمن إطلاق بينالي الدرعية الأول للفن المعاصر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأسبوع مسك الفني، وملتقى طويق الدولي للنحت، وغيرها الكثير.

ولطالما كان نموذج عمل فن جميل، ومنذ أيامه الأولى، تعاونياً وديناميكياً ومتعدد التخصصات ومكملاً للبنى التحتية الفنية الحالية، مع خلقه فرصاً للتوافق والتوسع. ويأتي افتتاح حي جميل في الوقت المناسب في المدينة المناسبة، حيث يلتقي الفن المعاصر بتاريخ ساعد بتشكيله طرق التجارة والتراث الغني».

21 عملاً فنياً

يُفتَتَح «متحف الحي» في فنون حي بمعرض تعاونَ في تقييمه الفني راهول جوديبودي من فن جميل وداني بوروز من مؤسسة دلفينا. ويضم المعرض «على المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان» 21 عملاً فنياً، بما في ذلك سبعة تكليفات بحثية جديدة تم تطويرها في «معمل طعام» الذي بدأ تشغيله في العام الماضي.

يعكس المعرض اهتمام المؤسستين الطويل الأمد بمستقبل الغذاء والعلاقة الوثيقة بين البيئة والمجتمع والغذاء.

يبحث المعرض من خلال عدد كبير من الوسائط التي تتضمن منحوتات الشوكولاته وخلايا النحل والأعمال التركيبية المطبوعة والسمعية والبصرية المأخوذة من مدينة جدة، في موضوعات التجارة والتبادل والاستعمار والعمل والتقاليد والأساطير والإمبريالية الجديدة في نظم إنتاج الطعام.

ويشارك في المعرض فنانون وباحثون من جنوب آسيا وأفريقيا مروراً بأوروبا وخارجها. ويعد المعرض «على المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان» أول معرض من نوعه في المملكة.

مشاركون

ويشارك في المعرض الفنانون لين عجلان، موزة المطروشي، بريك لاب مع استوديو مشت، دائرة فن عمال المزارع الكونغولية ((CATPC، أنالي ديفيس، محمد الفرج، آسونثيون مولينوس جوردو، مريم النعيمي، براتشايا فينثونغ، سانسينتيا موهيني سيمبسون، فاطمة أوزدينوفا، منعم واصف ولانتيان زي، فضلاً عن برنامج أفلام يعرض أعمالاً لجوناثاس دي أندرادي، فلورنس لازار، فرانزيسكا بييرووس، سهى شومان وزينا سارو ويوا.

«مرآة ساكنة»

تميز العام الأول لحي جميل بتكليف جديد للفنان أسامة أسعيد يأخذ خلفيته في فن البورتريه واستكشاف طرق التصوير التاريخية كنقطة انطلاق.

ويعتمد العمل «مرآة ساكنة» على صور أسامة السيد التي تعتمد أسلوب الكولوديون المبلل في بورتريهاته والمناظر الطبيعية التي طورها من خلال رحلة تعاونية عبر المملكة، أقام خلالها استوديوهات ميدانية في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وحولها، وعمل مع مجموعة من الفنانين والمؤسسات لالتقاط صور لفنانين سعوديين ليتم عرضها في طوابق مبنى حي جميل الثلاثة.

ويهدف المشروع إلى تكريم الفنانين السعوديين الذين هم في قلب مجتمع حي. وتعكس الطبيعة التركيبية العملية لطريقة التصوير الفوتوغرافي التزام حي جميل بالعملية الفنية والثقة التي تجمع بين الفنانين والمؤسسة.

أعمال جديدة

إن برنامج التكليف الفني لواجهة حي جميل هو برنامج سنوي جديد يعطي الفنانين الفرصة لتطوير أعمال جديدة على «لوحة» بطول 25 متراً توضع على واجهة المبنى - وهي سمة من سمات الهدف المعماري للحي.

وقد تم تخصيص التكليف لعام 2020 ـ 2021 بفنانين سعوديين عن طريق الترشيح وهيئة تحكيم، والتي يتم الإعلان عن نتيجتها هنا لأول مرة، حيث تم اختيار الرسام والنحات ناصر الملحم المقيم في الرياض.

وسيقوم الملحم في أول عمل على واجهة حي جميل بتصميم دقيق بعنوان: ملامح من الوعي الجمعي. العمل الفني مستوحى من حكاية شعبية في المنطقة «الحمامة والحجل والغراب» والذي يروي قصة الطيور في زمن المجاعة.

وقالت سارة العمران، نائبة مدير فن جميل: «إن قلب حي جميل النابض هو الناس - من الفنانين والزوار من جميع الأعمار و«سكان حي» وصولاً إلى فريقنا في فن جميل.

إن حي جميل نموذج مصغر لمجتمع بهيج، وهو ما ينعكس في تصميم المبنى وهدفه وجميع الأنشطة التي تتمحور حول ساحة، هذا الفناء المجتمعي المستدام، والتي هي أيضاً مساحة للتدخلات الإبداعية والعروض والأعمال التركيبية ومفاهيم الأكل والشرب في الهواء الطلق».

يقع حي جميل في منطقة المحمدية وسيفتح أبوابه للجمهور اعتباراً من 6 ديسمبر 2021.