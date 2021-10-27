انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان المربّعة للفنون» في عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق، غداً، فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان المربعة للفنون» الذي تنظّمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويشارك فيه نخبة من روّاد الفن المعاصر والمبدعين من دولة الإمارات لتسليط الضوء على العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية والمواهب الشابة.

شعار

وتقام النسخة الأولى من «مهرجان المربعة للفنون» تحت شعار «نستلهم من الماضي لنرسم المستقبل» في الحي التراثي المحيط بمتحف عجمان، والذي يعد واجهة سياحية وبوصلة تاريخية تنبض بالحياة والذكريات الخالدة وتبرز الهوية المتجذّرة للإمارة.

حدث متنوع

يعرض المهرجان مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها عدد من المواهب الشابة، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز حيوي للثقافة والفنون وحاضنة للمبدعين وملتقى للفنّانين، حيث يعتبر «مهرجان المربعة للفنون» حدثاً متنوعاً يتضمن أنشطة فنية وثقافية على مدار عشرة أيام، يطرح من خلاله المشاركون أعمالهم المميزة؛ وبهذا يقدّم المهرجان تجربة متميّزة للزوار في أجواء تاريخية إستثنائية يعرض خلالها أكثر من 170 فناناً أعمالهم الرائعة، فضلاً عن ورش العمل والحفلات الموسيقية والنشاطات الترفيهية.

إبراز قيم

وعن المهرجان قال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن»مهرجان المربعة للفنون«يعكس النهج الثقافي الذي تعتمده إمارة عجمان لإبراز قيمها الإبداعية، وغناها بالمواهب الشابة، والتجربة الثقافية المتنوعة التي تقدّمها للزوّار، ما يعزّز من مكانتها كمركز حيوي للثقافة وحاضنة للفنون على أنواعها».

أجندة

وأضاف الجزيري أن سياحة عجمان تحرص على إقامة مثل هذه المهرجانات التي تأتي ضمن أجندة نشاطاتها الفنية والثقافية، لما لها من أهمية في إبراز الموروث الثقافي والتراثي الذي تتغنّى به عجمان، وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافية، وصون الممتلكات الثقافية والطبيعية والتراث الحي، وهذا ما يصبّ في إبراز التنوّع والتلاحم الإجتماعي ويعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية.

دعم كبير

ويحظى المهرجان برعاية ودعم كبير من جهات مختلفة نظراً لأهميته الكبيرة وهي «اتصالات» كراع بلاتيني، و«مدينة عجمان الإعلامية الحرة» كراع ذهبي، و«غرفة تجارة وصناعة عجمان» كراع برونزي، وفندق «فيرمونت» عجمان كشريك استراتيجي، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة مثل «دائرة البلدية والتخطيط» في عجمان، و «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، و«معهد دبي للتصميم والابتكار»، و «معهد فاد للموضة والأزياء الفاخرة في دبي»، ومؤسسة «تشكيل»، و«أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة»، وشركة «بيئة»، والمعماري «سيمون ميشيلي»، و«استوديو فيي»، و«أوكسيجين»، و«لافا».