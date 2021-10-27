باكورة برامج «نادي العويس السينمائي» تنطلق غداً

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

تطلق مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في تمام الساعة الثامنة من مساء غد، باكورة أنشطتها في (نادي العويس السينمائي) الذي يشكل إضافة إلى اهتمامات المؤسسة بالشأن الثقافي والارتقاء بالذائقة البصرية لدى الجمهور من خلال عرض ومناقشة أفلام إماراتية أو عربية أو عالمية، خاصة تلك الأفلام التي تنال الجوائز والتكريمات الدولية، غير أنها (في كثير من الأحيان) لا تعرض جماهيرياً.

حيث سيعرض (نادي العويس السينمائي) مجموعة من الأفلام القصيرة للمخرج صالح كرامة العامري، حيث سيعرض فيلم (توزيعة) الذي تم تصنيفه في مهرجان برلين السينمائي «أفضل فيلم قصير» وصعد إلى قائمة أفضل الأفلام في المكسيك، أما الفيلم الثاني (خارجي على السطح) ، بينما الفيلم الثالث الذي سيعرض في النادي بعنوان (سايرين الغوص) وهو فيلم وثائقي يحكي طريقة الغوص قديماً في الخليج .

الأفلام الثلاثة ستعرض بحضور المخرج صالح كرامة العامري والناقد عبد الله حسن وحيث ستتاح الفرصة للحوار مباشرة مع المخرج ومناقشته بما يغني ويفيد الجمهور.