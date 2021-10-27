مسرح دبي الاجتماعي يستضيف «أوركسترا مهرجان أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

عرض مهرجان أبوظبي 2021، «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب»، بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيــمفونية للشباب بمشاركة واسعة من الجمهور، وذلك ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، على مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات.

وأبحر نخبة ألمع المواهب الموسيقية الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار ساعة ونصف، بالجمهور في رحلة موسيقية مفعمة بالتفرد لعزف مجموعة مقطوعات موسيقية لبيتهوفن وكميل سان سانس وجورج بيزيه، بقيادة المايسترو رياض قدسي، ومشاركة عازف الكمان البرازيلي الموهوب غويدو فيليبي سانتانا إي سيلفا.

وساهم المايسترو قدسي، أحد أشهر عازفي الكمان والبيانو، قائد ومؤسس أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة، في تطوير الثقافة الموسيقية وتنمية مهارات الموسيقيين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التدريس والتدريب العملي لأوركسترا الإمارات السيــمفونية للناشئة، والتي أنشأها في عام 1994، لخلق بيئة ثقافية وفنية تسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي الإماراتي محلياً وإقليمياً وعالمياً.