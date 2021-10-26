11 طاهياً عالمياً في ضيافة «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

تستضيف الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 3-13 نوفمبر في مركز «إكسبو الشارقة»، 11 من أشهر الطهاة ومقدمي البرامج ومؤلفي كتب الطبخ من 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم الطهاة الضيوف 30 فعالية طبخ حية، ضمن برنامج ركن الطهي، الذي يهدف إلى التعريف بالتجارب الثقافية المتنوعة والإسهام في تعزيز الحوار الحضاري من خلال استعراض مجموعة من الأطباق التقليدية العالمية، التي تعتبر جزءاً من تاريخ الشعوب وتراثها الوطني.

قائمة

وتشمل قائمة الطهاة المشاركين هذا العام، خبيرة الطهي لينا سعد من لبنان، الحائزة «جائزة غورماند العالمية لكتاب الطهي» لثلاث مرات؛ والشيف رويا صالح من البحرين، وهي صاحبة مطعم «فيلا ماماس»، أول مطعم يقدم المأكولات البحرينية والخليجية إلى العالم.

ومن سوريا تشارك هذا العام الشيف زينة عبود، وهي أول سيدة سورية مهاجرة تفتتح مطعماً خاصاً لها في هولندا، وصدر أول كتاب لها عام 2018؛ إلى جانب خبيرة الطبخ مالكة جزماتي، التي كانت بدايتها في برنامج تلفزيوني في الأردن، وتعيش حالياً في برلين حيث تدير مطعمها الخاص، وتقدم مأكولاتها لكبار الشخصيات ونجوم الفن.

كما يستضيف المعرض من الهند الشيف كونال كابور، الحائز جوائز عدة، وشونالي سبيروال، وهي خبيرة النظام الغذائي «مايكروبايوتيك» وصاحبة ثلاثة كتب حول التغذية ودورها في تعزيز مناعة الجسم.

خبراء

وتشارك في المعرض أيضاً خبيرة التغذية ورائدة الأعمال الكورية الأمريكية جودي جو، التي تقدم برنامجاً تلفزيونياً خاصاً باسم «تبسيط طهي الطعام الكوري»؛ إلى جانب رئيس طهاة المشاهير الشيف شيرسون ليان من ماليزيا، الذي قدم البرنامج الشهير «تحدي الطبخ المذهل» إلى جانب برامج تلفزيونية أخرى.

ومن المملكة المتحدة تقدم الشيف رافينيت جيل أشهر الأطباق وتعرض خبرتها في صنع المعجنات، والتي اكتسبتها على مدار ثماني سنوات؛ إلى جانب الشيف بيكي أكسل وهي متخصصة بالأغذية الخالية من الغلوتين، فيما تستعرض مستشارة التغذية كاميلا لوي من إسبانيا تجربتها وأسلوبها الفريد في الطبخ، والذي يعتمد على المكونات عالية الجودة.