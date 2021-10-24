«مدام توسو» دبي..متحف الروائع ووجهة الإبداع

المصدر: أبوظبي - وام

مجسمات فريدة لألمع نجوم الفن والثقافة والسياسة والرياضة، يحتضنها متحف مدام توسو في دبي، الذي افتتح أبوابه أخيراً، مشكلاً معها وجهة ثقافية وترفيهية ثرية في المنقطة.

وقد دخل نجم جودو الإمارات اللاعب توما الحائز الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 2016 التاريخ من أوسع أبوابه، أخيراً بينما تصدر مجسمه ببدلة البطولة الزرقاء متحف الشمع لـ«مدام توسو» الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية عالمياً، والذي افتتح الأسبوع الماضي فرعه الجديد العالمي في دبي أول مرة أمام الجمهور في نسخته الـ25 لتصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالمياً في المنطقة، وهو يحتل مكانة خاصة كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة.

ويضم متحف «مدام توسو دبي» مجسمات شمعية تمثل ألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلاً عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية، والسياسة، وغير ذلك، فهي وجهة ترفيهية فريدة من نوعها، ويمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة باستكشاف تلك الوجهة المذهلة إذ تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص وتضم أكثر من 60 مجسماً شمعياً ينبض بالحياة، منها 16 مجسماً جديداً كليّاً لألمع نجوم الشرق الأوسط، كما يوفر المتحف أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ليخطف الأضواء وإبهار الزوار من خلال المقر الجديد الذي يضم ابتكارات مدهشة مع أحدث التقنيات، لجذب الزوار.

كما يضم متحف الشمع العالمي الشهير - الذي يقع داخل جزيرة «بلوواترز Blue waters» الشهيرة في دبي - 60 مجسماً لكوكبة من النجوم والمشاهير وفي مقدمتهم نجم الكرة الأسطوري البرتغالي كريستيانو رولاندو، وهناك قسم خاص لعدد من الرؤساء ومشاهير الفن العربي والموضة والممثلين ومشاهير سوشيال ميديا.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو فكرة متحف الشمع العالمي في دبي متزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي الخمسين واليوم الوطني وإكسبو 2020 دبي العالمي، مؤكداً أن نجم الجودو الإماراتي حظي بشهرة عالمية انعكست على رياضة الإمارات ومنحتها مكانة عالمية.