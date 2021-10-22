«بنزين» و«إستروبيا» ينافسان في المهرجان الدولي للسينما

المصدر: وجدة - البيان

تنافس شركة MAD Solutions بفيلمين من توزيعها، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للسينما والهجرة في وجدة بالمغرب (20 - 23 أكتوبر)، وهما التونسي «بنزين» للمخرجة سارة العبيدي، والفلسطيني «إستروبيا» للمخرج أحمد حسونة في مسابقة الأفلام الطويلة.

ويهدف المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة لتقديم برنامج حافل بالأفلام السينمائية، التي تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين، والتي تهم الجمهور الشغوف بالسينما وما يقترن بها من قضايا، كما يسعى إلى خلق منصة للتواصل بين مختلف الثقافات.

يتناول الفيلم القصة المأساوية لأبوين تركهما ابنهما، وهاجر إلى إيطاليا، ولمدة 9 أشهر تختفي أخباره عنهما، يحكي الفيلم عن قضية الهجرة من منظور ذوي المهاجرين وليس المهاجرين أنفسهم.

فيلم «بنزين» حصل على العديد من الجوائز الدولية منها: جائزة معهد العالم العربي بباريس أفضل فيلم روائي، جائزة العمل المتكامل في مهرجان السينما التونسية، جائزة أحسن دور نسائي للممثلة سندس بالحسن في مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة، كما شارك في المسابقة الرسمية في المهرجان الدولي للأفلام الفرانكفونية ببلجيكا، ومسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي، وفاز بجائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهما جائزة أحسن إسهام فني للممثلة سندس بالحسن، وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية، والجائزة تحمل اسم المخرج الراحل رضوان الكاشف. الفيلم من تأليف وإخراج سارة العبيدي وبطولة سندس بالحسن، فاطمة بن سعيدان، علي يحياوي، جمال شندول، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

فيلم «إستروبيا»

يعيش الفيلم التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للاحتلال العسكري المطول والانقسام الداخلي المستمر، دفعت هذه التحديات الشباب في غزة للهروب إلى المجهول بحثاً عن الأمان والكرامة. يؤدي التدهور الاقتصادي المستمر إلى إعاقة هؤلاء الشباب من الوصول إلى التعليم أو بناء الأسر، وكلاهما تم التشديد عليه باعتبارهما حجر الزاوية في حياة الفلسطينيين. في ظل هذه الظروف القصوى، يبتعد الشباب الفلسطيني عن الأعراف والتقاليد الحاكمة لمجتمعهم، ويترك لهم خيار الهروب، ومع ذلك، فإن الرحلة المجهولة عبر البحر الأبيض المتوسط لا تقل مأساوية.

وكان «إستروبيا» قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وهو من إخراج أحمد حسونة، وتأليف أحمد العشي وسامح القطاع، وبطولة فراس المصري، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.