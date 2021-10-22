«الشارقة للكتاب» يقدم 5 أعمال مسرحية و8 عروض جوالة

المصدر: الشارقة - البيان

يرافق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين، جمهوره من الكبار والصغار، إلى عوالم ساحرة من الترفيه والمتعة والتعلم، يفتح فيها نوافذ جديدة على فنون الأداء والمسرح من مختلف بلدان العالم، حيث يقدم على مدار 11 يوما بين 3 و13 نوفمبر المقبل، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، 5 مسرحيات و8 عروض موسيقية جوالة.

ويستضيف المعرض في سلسلة العروض التي يقدمها نخبة من الفنانين المتخصصين في مجالات الاستعراض، وفنون الأداء والتمثيل، والعزف والمؤثرات الصوتية، ورواة القصص، إذ سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «الأرانب» التي تحفل بالأحداث الشيقة والمواجهات المثيرة بين مجموعة من الحالمين ومجموعة أخرى من أعداء النجاح الراغبين في عرقلة مسيرة الحلم.

تشويق ومغامرات

ويعيش الجمهور على خشبة مسرح «الشارقة الدولي للكتاب»، أوقاتاً من التشويق والمغامرات في عرض من بطولة وتمثيل كل من بدر الشعيبي، وفهد البناي، وهنادي الكندري، وفهد الصالح، وغرور صفر، وأحمد بن حسين، وكفاح الرجيب، ويقدم في ثلاثة عروض مسائية على التوالي خلال أيام 11، 12، 13 نوفمبر المقبل.

ولجمهور الثقافة الهندية نصيب من العروض المسرحية في هذه الدورة، حيث يشهد يوم 5 نوفمبر عرضاً مسرحياً بعنوان «غالب في نيودلهي» وهو عمل كوميدي يُعرض منذ زمن طويل في الهند ويحظى بشعبية واسعة، يحكي عن قصة عودة الشاعر ميرزا غالب إلى الحياة في الهند خلال القرن الحادي والعشرين، ويضع الجمهور أمام مفارقات ومواقف تجمع بين الكوميديا وتأمل أثر التحولات الزمنية في حياة الإنسان.

ويشهد مساء أول أيام المعرض تقديم عمل مسرحي بعنوان «سيمفونية الكتب الحيّة» يأخذ الجمهور في تجربة حيّة إلى عالم تسوده أصوات القراء، حيث تتخذ المسرحية قالب السيمفونية الصوتيّة المرئيّة، وتقدم في ثلاثة عروض على التوالي من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

خيال ووهم

ومن 6 إلى 8 من نوفمبر يشهد المعرض مسرحية بعنوان «الخيال التفاعلي»، التي تمزج بين الخيال والوهم والواقع والتكنولوجيا، في إطار فني يستلهم الكتب والصور والرسوم المتحركة. أما العرض المسرحي الذي تقدمه وكالة المواهب الدولية بعنوان «مدرسة العلوم المجنونة» فيستهدف الأطفال ويتناول تجارب مشرقة ومضحكة، لا تعتمد على الفكاهة العلمية الجادة بقدر ما تعرض جنون العلم ومفارقاته المدهشة.

وبعيداً عن خشبة المسرح يستضيف المعرض هذا العام 8 عروض جوالة، تقام في أروقة المعرض مصحوبة بالموسيقى والرقص والغناء والأزياء، ومن أهم العروض: الدمى الميكانيكية، ومشتري الكتب، وقائدة الفعاليات، وطبّالون تحت الماء، وعرض رقص المرآة وغيرها.