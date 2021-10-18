«أسطورة الحب» في دبي أوبرا 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشف مسرح باليه أستانا، الاسم الرائد في عروض الباليه على مستوى آسيا الوسطى والعالم، عن تقديم باليه «أسطورة الحب»، لمصمم الرقصات الروسي المبدع يوري غريغوروفيتش، في دبي أوبرا يومي 27 و28 أكتوبر الجاري. وتسجّل هذه الخطوة، أول عرض لأيقونة غريغوروفيتش الفنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وشكلت باليه أسطورة الحب، محطةً هامةً في تاريخ غريغوروفيتش، حيث عكست عبقريته الاستثنائية في تمثيل قصص الأوبرا، وتصميم الرقصات، ومنحته مكانةً مميزة بين أبرز مشاهير عالم الباليه. وبعد مرور 50 عاماً على أول عرض له، يواصل هذا العمل الملحمي، إبهار المتابعين بأجمل الرقصات الثنائية والجماعية، وأكثرها أناقةً. وتقدم باليه أسطورة الحب، التي أنتجتها شركة أورورا إيفينتس لإدارة وتنسيق الفعاليات، عملاً إبداعياً نادراً .