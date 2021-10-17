علي الأنصاري.. منارة كويتية دبلوماسية وموسيقية

المصدر: بقلم: د. عبدالله المدني

هو فرع من «شجرة مثمرة باسقة، كان نفعها كثيراً لكل من استظل بظلها، واجتنى من فوائدها». هكذا وصفه الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في زاويته «الأزمنة والأمكنة» بجريدة النهار الكويتية (14/03/2018). بل هو شخصية كويتية ذات مواهب متعددة ضمن الأبناء الذين أنجبهم الملا زكريا الأنصاري أحد رواد التعليم المبكر في الكويت، والذي خلدته بلاده بإطلاق اسمه على مدرسة في منطقة بيان، بعد وفاته سنة 1946 عن عمر ناهز الثمانين.

والده هو «زكريا بن محمد بن جاسم بن عبدالله بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن خالد بن محمد بن جاسم بن عمر بن محارب بن قيس بن زمانان الأنصاري الخزرجى الأزدي القحطاني» المولود في منطقة الباطنة العُمانية سنة 1866، وطبقاً لموقع تاريخ الكويت، فإن زكريا قدم من المدينة المنورة إلى الكويت واستوطن بها في عام 1890م بطلب من عائلة عبدالرزاق كي يتولى الإمامة في مسجدهم ويفتح مدرسة لتحفيظ القرآن بسب ما امتلكه من علوم ومعارف تلقاها على يد والده وعلماء المدينة المنورة والأحساء، فأسس مدرسة ملحقة بمسكنه في سكة ابن دعيج بحي عبدالرزاق في عام 1895 في عهد الشيخ محمد بن صباح الثاني (حكم من 1892 إلى 1896). وكانت هذه المدرسة تعلم في بداية الأمر القرآن الكريم وأمور الدين، قبل أن تضيف إلى منهجها علوم مسك الدفاتر وحسابات الغوص، ومن ثمّ مواد التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية.

تدين شديد

والدته هي السيدة «زكية بنت عبدالله الأيوبي» التي عـُرفت بتدينها الشديد بدليل قيامها بأداء فريضة الحج أكثر من عشر مرات، ناهيك عن إجادتها ترتيل القرآن الكريم. وقد أنجبت لزوجها إضافة إلى علي، كلاً من محمد وعبدالله ويحيى وأحمد. ولذا فإن الشاعر الكويتي محمود شوقي الأيوبي، الذي درس في مدرسة والدهم، هو خالهم، وهذا الأخير عـرف باسم «شاعر الطبيعة الأندونيسية» لأنه عاش عشرين عاماً في أندونيسيا بتكليف من الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي أرسله إلى هناك عام 1939 للدعوة وتعليم الدين والعربية.

أعمامه هم: أبو بكر وعثمان وكلاهما من مواليد الرياض (ابن الأول الشيخ عمر بن أبي بكر الخزرجي الأنصاري تولى تدريس أنجال الملك عبدالعزيز رحمه الله)، جاسم (مواليد المدينة المنورة)، وأحمد (مواليد سلطنة عُمان).

شقيقه الأكبر هو الأديب والشاعر المعروف عبدالله زكريا الأنصاري المولود في الكويت بفريج الفرج عام 1921 والمتوفّى فيها عام 2006، والذي نشأ في ظل والده ودرس أولاً بمدرسته (مدرسة الملا زكريا الأهلية) حيث تلقى علوم القراءة والكتابة والحساب والقرآن قبل أن ينتقل في عام 1928 إلى المدرسة المباركية بُعيد افتتاحها، حيث أمضى بها دارساً مدة ثماني سنوات انتهت في عام 1936. وإثر ذلك عمل مدرساً بمدرسة والده حتى عام 1942، علماً بأنه ظل يعمل في التدريس منتقلاً إلى المدارس الحكومية حتى عام 1944 حينما تمّ تعيينه محاسباً في شركة تموين الأقمشة. وفي عام 1950 اختاره مجلس المعارف ليكون مشرفاً مالياً وإدارياً في بيت طلبة الكويت المبتعثين بالقاهرة والمعروف باسم «بيت الكويت»، فسافر إلى هناك، حيث عمل وأقام حتى عام 1960. وبحصول الكويت على استقلالها، استعان به الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح في تأسيس الجهاز المالي والقنصلي لوزارة الخارجية، وفي أواخر عام 1962 تمّ تعيينه وزيراً مفوضاً بالوزارة، حتى تاريخ تقاعده في عام 1987. وبعد تقاعده تفرغ لأعماله الأدبية والشعرية والفكرية المتنوعة.

شقيق أصغر

أما شقيقه الأصغر فهو المهندس الفنان أحمد زكريا الأنصاري المولود في الكويت سنة 1931 والمتوفّى بها سنة 2000. وهذا درس المرحلة الثانوية في مصر، ثم التحق بجامعة الإسكندرية لدراسة الهندسة المعمارية، وبعد تخرجه عام 1952 التحق في عام 1954 بجامعة أكسفورد العريقة لمواصلة دراسته العليا. وفي عام 1966 نال شهادة التخصص في التصميمات المعمارية والجدارية إلى جانب شهادات في الرسم والنحت والتصوير من أكاديمية بريرا الإيطالية التي ابتعث إليها، ما جعله ضمن الفنانين الشاملين ممن عملوا في فنون الديكور والمعمار والنحت والرسم التشكيلي. أما مسيرته المهنية فقد بدأت بالعمل مهندساً معمارياً في القسم الهندسي بدائرة معارف الكويت، حيث لوحظ أن لديه توجهاً خاصاً لجهة تطوير العمارة الكويتية على أسس علمية وعصرية ولكن من دون التخلي عن الأصالة والتراث القديم، وهو ما تجلى بأوضح الصور في كتاب ألفه عام 1982 من 300 صفحة مزينة باللوحات والرسوم. وعن الكتاب قال د. الغنيم (مصدر سابق) ما مفاده إنه مقسم إلى أبواب وفصول تتناول الفنون بشكل عام، والفنانين والتفرغ، والفنون الجميلة، والأغاني والألحان، وفن العمارة، والمكاتب الهندسية الاستشارية، والتعليم والمباني الدراسية، وغير ذلك.

مولد ونشأة

ذلك هو علي زكريا محمد الأنصاري المولود بالكويت عام 1929 والذي درس في مدرسة الفلاح ثم انتقل إلى المدرسة المباركية التي أنهى فيها الصف الأول الثانوي سنة 1943، بينما أنهى الصفوف الثانوية التالية في المدرسة الثانوية السعيدية بالقاهرة التي ابتعث إليها. وبعد أن نال شهادة التوجيهية التحق سنة 1948 بكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) التي حصل منها في عام 1952 على ليسانس آداب اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك تم ابتعاثه إلى بريطانيا للدراسة بجامعة إكستر بجنوبي إنجلترا، حيث درس مدة عامين نال إثرهما الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية. وحينما عاد إلى الكويت سنة 1954 عمل معلماً للإنجليزية في مدرسة الشويخ الثانوية في الفترة ما بين عامي 1954 و1957، ثم أصبح وكيلاً لثانوية الشويخ، ثم موجهاً للغة الإنجليزية بالمدارس المتوسطة والثانوية عام 1958. ويقول د. الغنيم (مصدر سابق) إن الرجل كان في هذه الفترة من عمله التربوي شديد النشاط في مجالات اجتماعية عدة، ومن ذلك مشاركته في تعليم الكبار مساءً، وحرصه على أن يكون مشرفاً على النشاط الموسيقي خارج ساعات العمل. كما كان مواظباً على ممارسة هواية الترجمة وكتابة القصص القصيرة.

ملحق ثقافي

وفي سنة 1959م تمّ تعيينه مشرفاً على الطلبة الكويتيين في لندن، ليصبح بعد الاستقلال ملحقاً ثقافياً بالسفارة الكويتية هناك حتى عام 1963، وهو العام الذي نقلت فيه خدماته إلى وزارة الخارجية حديثة التأسيس، حيث تولى فيها منصبي وزير مفوض ومدير لإدارة الصحافة والثقافة. وفي عام 1966 بدأ مشواره الدبلوماسي في الخارج، فمن مساعد للسفير خالد جعفر في لبنان (1966 ــ 1968) إلى سفير في تونس (1968 ــ 1969) زمان الرئيس بورقيبة، ثم إلى مندوب دائم لبلاده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وقنصل عام في سويسرا (1969 ــ 1973)، فسفير في الاتحاد السوفييتي وسفير غير مقيم في كل من النمسا ورومانيا وهنغاريا وبولندا (1973 ــ 1978)، ثم سفير مقيم في البرازيل، وغير مقيم في كل من تشيلي والإكوادور والأوروغواي (1978 ــ 1986)، فسفير مقيم في الهند وغير مقيم في كل من سريلانكا وجزر المالديف والنيبال وبوتان (1986 ــ 1991) خلال الغزو العراقي للكويت، فسفير في إندونيسيا (1991 ــ 1994)، حيث كانت جاكرتا محطته الدبلوماسية الأخيرة. في كل هذه المواقع بذل جهداً كبيراً لرفعة شأن واسم وطنه، وحاز العديد من الأوسمة وشهادات التقدير والتكريم من زعماء الدول التي مثل الكويت فيها.

بصمات ثقافية

بعيداً عن نشاطه ودوره في المجالين الدبلوماسي والتربوي اللذين أشرنا إليهما في ما سبق، كانت له بصمات مشهودة في المجال الثقافي من خلال الكتابة والبحث والمشاركة في أنشطة الأدباء والمثقفين، وخصوصاً أنه كان على اطلاع واسع على الأدب الغربي بسبب تخصصه في آداب اللغة الإنجليزية. وقد تجلى ذلك ابتداء في نشره قصصاً وترجمات ومقالات بقلمه في مجلة «البعثة» الكويتية التي أسسها الطلبة الكويتيون الدارسون بمصر في عام 1946 لنشر الثقافة العامة والتعبير عن همومهم، والتي تولى شقيقه الأكبر عبدالله زكريا الأنصاري رئاسة تحريرها حينما شغر المنصب بذهاب رئيس تحريرها الأول عبدالعزيز حسين (التربوي والوزير والدبلوماسي ورجل الدولة لاحقاً) إلى لندن لمواصلة دراسته العليا. ومن أمثلة إسهاماته الأدبية قيامه بنشر ثلاث قصص قصيرة تحت عناوين: «عاشق الصورة»، «المتشائم»، و«بورقيبة» (كتبها حينما كان سفيراً في تونس). كما قام بترجمة مسرحية «تواضعت فظفرت» للكاتب الإنجليزي أوليفر غولد سميث، والتي ظهرت ضمن منشورات المسرح العالمي سنة 1970 الصادرة عن وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية. هذا إضافة إلى كتابته عدداً من المقالات في مجلة «العربي». كما عـُرف علي الأنصاري بحبه للرياضة، بدليل ممارسته رياضات كرة القدم والسباحة والجري والتنس الأرضي وتنس الطاولة.

عازف عود

غير أن عشقه الأكبر كان للموسيقى التي تولع بها حينما كان في مرحلة دراسته الثانوية في مصر، حيث اشترى أول آلة عود من شارع محمد علي في عام 1948 بمبلغ ثلاثة جنيهات، ثم تعلم العزف عليه لاحقاً حينما عمل بوزارة التربية والتعليم بمساعدة الملحن الراحل عبدالرؤوف إسماعيل الذي كان يسكن في ثانوية الشويخ ويعلمه مرة كل أسبوع في ساعات المساء. وشيئاً فشيئاً تعمق ولعه بالموسيقى وراح يطور هوايته هذه تطويراً متتابعاً معتمداً فيه على العلم والتجربة وكثرة المران. ثم انتهز فترة عمله سفيراً في موسكو لدراسة الموسيقى بشكل علمي خارج أوقات عمله الرسمي، إذ بدأ بتلقي دروس النوتة والتوزيع الهارموني وتداخل الألحان (البولوفوني) وتقابل الألحان (كاونتر بوينت) على يد الموسيقار الروسي المشهور البروفيسور «ميخائيلوف» والموزع الموسيقي الروسي المعروف «آرام خاتشادوريان» وغيرهما. وبعد تعلمه فنون الكتابة الأوركسترالية، بدأ عمله الموسيقي بكتابة «السنوناتا الأولى» لآلتي العود والكمان، محاولاً الجمع بين الموسيقى العربية بسماتها الشرقية الواضحة والتكنيك الغربي الهارموني والبولوفوني.

موسيقى البرازيل

وأثناء هذه المرحلة من حياته الدبلوماسية قام بتأليف مشروع السلام الأميري ومشروع النشيد الوطني الجديد في إطار مسابقة تأليف النشيد الوطني للكويت المستوحى من قصيدة «يا دارنا يا دار» لمواطنه الشاعر الراحل أحمد مشاري العدواني، إذ تم تسجيله وبثه في إذاعة موسكو بتاريخ 13 سبتمبر 1977م، غير أن التسجيل وصل متأخراً إلى الكويت، فلم يدخل المسابقة المذكورة. واصل الأنصاري تعلم الموسيقى الأوركسترالية حينما نقل للعمل في البرازيل على يد البروفيسور بيكر فاليو، بل سافر آنذاك إلى غرامادو في جنوبي البرازيل للتعرف إلى موسيقاها. وفي أثناء عمله الدبلوماسي في كل من الهند وأندونيسيا تابع باهتمام وشغف الفنون الموسيقية للبلدين، ولا سيما موسيقى راج الهندية. ولعل ما يبرهن على تألق الأنصاري في المجال الموسيقي أن أعماله الموسيقية الأوركسترالية عـُزفت من قبل عدد من أكبر الفرق العالمية كالفرقة السيمفونية لمدينة ساو باولو البرازيلية، وفرقتي موزارت، والأوركسترا السيمفونية للأكاديمية الملكية في لندن، وفرقة الأوركسترا السيمفونية لأكاديمية شوبان في مدينة وارسو البولندية، وذلك طبقاً لما كتبته عنه صحيفة الأنباء الكويتية (25-1-2017) تحت عنوان «منارة ثقافية للراحل علي زكريا الأنصاري».

1929

عام ولادته وقد بدأ مشوار تعليمه في مدرسة الفلاح

1950

اختاره مجلس المعارف ليكون مشرفاً مالياً وإدارياً في بيت طلبة الكويت المبتعثين في مصر

1952

حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة

1959

عين مشرفاً على الطلبة الكويتيين في لندن

1962

أصبح وزيراً مفوضاً في «الخارجية الكويتية»

1994

تقاعد الأنصاري من العمل الدبلوماسي في أغسطس 1994 بعد تمثيل بلاده في إندونيسيا سفيراً، فكان ذلك بمقام مرحلة جديدة من حياته استثمرها خير استثمار في مراجعة وتصحيح ما كتبه من مؤلفات موسيقية، وإعادة تنويتها رقمياً بوساطة الحاسوب. وقد شهدت هذه المرحلة قيامه بإضافة الحركة الرابعة إلى عمليه السيمفونيين: «رحلة حياة» و«السباحة ضد التيار»، وهما عملان تم تسجيلهما في لندن من قبل الأوركسترا السيمفونية لفرقة موزارت اللندنية المعروفة في مارس عام 1998 في قاعة سان جون الموسيقية. إلى ذلك سجل مقطوعته الموسومة «نبض حالم» التي كان لآلة العود الدور الرئيس فيها، من أداء أستاذ آلة العود الكويتي القدير الدكتور إبراهيم طامي، إلى جانب دور المرواس الخليجي.

واستمراراً لجهود الأنصاري الموسيقية، قام في يوليو 2000، بتسجيل ست مقطوعات موسيقية كتبت للأوركسترا السيمفونية لأكاديمية شوبان في وارسو بقيادة عميد الأكاديمية البروفيسور «جيماك»، كما سجل في القاهرة بتاريخ 23 مايو 2001 ألبوماً موسيقياً بقيادة المايسترو المصري «إبراهيم الراديو» تضمن تسع مقطوعات موسيقية كتبت لأوركسترا عربية كنواة لتطويرها في المستقبل وتقديمها إلى العالم بشكل متقن وراقٍ، وسجل أيضاً مجموعات من أسطوانات الليزر لعزف منفرد على آلة العود المحببة لقلبه، ست منها أطلق عليها «تأملات على العود»، وأسطوانتان بعنوان «انطباعات عن أغاني أم كلثوم»، وأسطوانتان بعنوان «انطباعات عن أغاني محمد عبدالوهاب». ووجه الأنصاري بعد ذلك جهوده نحو تطوير الأغاني الشعبية والتراثية الكويتية، ولا سيما أغاني البحر والغوص، وذلك من خلال إضفاء الطابع الأوركسترالي عليها.

2011

انتقل الأنصاري إلى جوار ربه يوم السبت الموافق 16 يوليو 2011 بعد صراع مع المرض دام سبع سنوات، تاركاً خلفه سيرة عطرة وثلاثة أبناء (مازن ومعن ومجد) وابنة واحدة (هنادي)، إضافة إلى إرث موسيقي ومكتبة موسيقية كبيرة لتنهل منها الأجيال الحالية واللاحقة.

2017

تم تكريم الأنصاري من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت في مهرجان القرين الثقافي في دورته الثالثة والعشرين سنة 2017، وفي أبوظبي بتاريخ 6 أكتوبر 2011 من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لإنجازاته في مجال الإبداع الموسيقي، ومع ذلك، ومن وجهة نظرنا، لم يحظ بالاهتمام الكافي الذي يستحقه.

صفحة مُتخصّصة بالتأريخ الاجتماعي لمنطقة الخليج العربي