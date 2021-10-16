«الزجاج يزهر» في حدائق سنغافورة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أقام الفنان متعدد الوسائط، دايل شيهولي، معرضاً آسراً مليئاً بالألوان والأشكال وسط الأجواء الاستوائية لحدائق سنغافورة، موفراً للناس تجربة افتراضية مجانية. وكان المعرض المقام تحت عنوان «الزجاج يزهر»، فرصة للناس أيضاً لتجربة مجموعة من أعمال الفنان الأمريكي الحائز على جوائز، والذي يعد من أشهر فناني الزجاج في العالم.

ويعرف شيهولي بتركيباته في المتاحف والحدائق والأماكن العامة حول العالم، وعلى مدى 50 عاماً كان يدفع بإمكانيات الزجاج، معيداً اختراع بيئات طبيعية ومن صنع الإنسان من خلال تجاربه في الضوء والفضاء والشكل.

وفي هذا المعرض الأخير أعاد الفنان تخيل المناظر الطبيعية لحدائق الخليج الشهيرة لسنغافورة مع 25 من منشآته وأكثر من 80 منحوتة وأعمال ثنائية الأبعاد. وأفيد أن تلك الأعمال تم شحنها مباشرة من مكان إقامته في سياتل الأمريكية وتركيبها في الموقع، حيث مثلت أول معرض على هذا المقياس تستضيفه حدائق الخليج بسنغافورة.

وشكل المجسمان الكرويان الكبيران «شمس الغروب» و«القمر»، أبرز المجسمات المعروضة، كما أتيحت للزوار فرصة رؤية «البيضاء الأثيرية» و«الغابة السحابية». وتلك الأعمال الضخمة التي يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار وزنتها 3600 كيلوغرام، تم تصميمها كتكملة للمساحات داخل حدائق قبة أزهار حدائق الخليج.

قال الفنان لموقع المزود العالمي «بي أر نيوز واير»: «إن العالم الطبيعي هو مصدر لا نهائي للإبداع، وقد كان ملهماً للغاية إحياء عملي في هذه الحديقة الحضرية».

قامت بتنظيم المعرض شركة «هاسل أند باسل» بدعم من مجلس السياحة السنغافوري.