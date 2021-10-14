85 كاتباً من 22 دولة و970 فعالية في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

يلتقي حاصدو جوائز نوبل للآداب، والبوكر، وصنّاع أشهر النصوص الدرامية في القرن العشرين، وأبرز المبدعين والفنيين في العالم والمنطقة العربيّة، خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل، على منصة واحدة، في الدورة الأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، ليحتفوا على أرض الشارقة مع جمهور المعرفة والكتاب بشعار (هنا.. لك كتاب)، محاطين بملايين الكتب التي يعرضها أكثر من 1566 ناشراً عربياً وأجنبياً، من 83 دولة. ويتحوّل مركز إكسبو الشارقة على مدار 11 يوماً إلى كرنفال عالمي للكتاب والإبداع والفن والمسرح، إذ يجمع المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وتقود فيه جهود تعافي صناعة النشر في العالم، 85 كاتباً من 22 دولة، وينظم أكثر من 970 ندوة وورشة إبداعيّة وعرضاً وأمسية وحواراً.

وجاء الإعلان عن الدورة خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في «بيت الحكمة» أمس، تحدّث خلاله كل من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ واينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا في الإمارات؛ والعميد الدكتور أحمد الناعور، مدير عام العمليات المركزية شرطة الشارقة؛ وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية؛ وخولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وخلال كلمته في المؤتمر، قال أحمد بن ركاض العامري: «من جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإيمانه برسالة مشروع الشارقة الحضاري الذي بدأ قبل أكثر من أربعين عاماً، تعلمنا دروساً كثيرة وجوهرية، أهمها: أن كل منجز نطمح له، وكل تغيير نعمل للوصول إليه، يبدأ من كتاب ما، وكل حوار نفتحه مع الآخر يبدأ من كتاب، وأن فهمنا لتاريخنا وحاضرنا يبدأ من كتاب».

شخصية العام

ويحتفي المعرض في دورته الجديدة بالروائي الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية للمعرض، تقديراً لمسيرته الإبداعية.

ويشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام نخبة من ألمع الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية، يشتركون في إحياء فعاليات وجلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة، ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة: الشاعر خالد عبد الرحمن، الكاتبة أحلام المستغانمي، والشاعر هشام الجخ، الفنان محمد صبحي.

ضيف الشرف

ويتضمن برنامج إسبانيا - ضيف شرف الدورة - تقديم 25 نشاطاً وفعالية ثقافية تهدف لتعريف زوّار المعرض بالثقافة الإسبانية، يقدمها 41 ضيفاً إسبانياً، حيث يشارك في البرنامج الثقافي الإسباني كل من: خافيير جوميز ودييغو أفالوس (كُتاب سيناريو (Money Heist: La Casa de Papel وغابي مارتينيز، وايرين سولا، فرناندو مارياس، مايتي موتوبريا، كاري سانتوس، روسيو بونيلا. وسيقدم نخبة من الفنانين الإسبان مسرحية غنائية بعنوان «La Caramba»، التي تدور أحداثها حول (ماريا أنطونيا فيرنانديز) التي تناول حياتها الفنانين والكتاب في القرنين التاسع عشر والعشرين لتتحول لشخصية مميزة في تاريخ الفن الإسباني. ويقدم المعرض هذه العام 355 فعالية وعرضاً وورش عمل تتناول مواضيع متنوعة تخص الأطفال، بمشاركة متخصصين من 9 دول.

نهوض بالصناعة

ويحتضن المعرض الدورة 11 من «مؤتمر الناشرين» الذي يستضيف نخبة من العاملين والمتخصصين في قطاع النشر، للوقوف على أهم القضايا التي تعنى بالنهوض بهذه الصناعة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، على امتداد ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 520 ناشراً، منهم 201 عربي، 319 أجنبياً، و35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، يقدمون 8 جلسات، و3 لقاءات تعريفية تجمع الناشرين.

معرض مهم

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال إنيو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى دولة الإمارات: «إن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو أكبر معارض الكتاب وأهمها في العالم العربي، ويسعدنا أن مشاركتنا في المعرض لن تمثل إسبانيا فحسب، وإنما ستمثل أكثر من 450 مليون شخص من الناطقين باللغة الإسبانية حول العالم».

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال العميد الدكتور أحمد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة: «نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة نؤكد حرصنا على المشاركة السنوية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي جاء بجهود دولة الإمارات للتعامل مع تحديات الجائحة، ماضية بنا نحو مسار التعافي».

من جانبه، قال عبد العزيز تريم: «نعتز في (اتصالات) بأن نكونَ راعياً رئيسياً لهذا الحدث السنوي الأبرزِ في عالم الكتابِ والأدب والثقافة».

وفي كلمتها، استعرضت خولة المجيني رسالة شعار المعرض لهذا العام، بقولها: «حين اخترنا (هنا.. لك كتاب) شعاراً للدورة الجديدة من المعرض شعرنا أن الرسائل التي كنا خلال الأشهر الماضية نرفعها في حملة (إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب) سنراها على أرض الواقع».